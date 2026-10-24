El embarazo que transita Jimena Barón y que sorprendió a todos: "Voy a ser..."

Durante la ecografía, la veterinaria comenzó a examinar al animal y terminó confirmando lo que nadie esperaba. “Qué le pasa en esa panza. Ah, ahí ves los corazones latir, hay más de uno, lo normal que tengan más de uno. tengo que tomar medidas, pero tres hay seguro”, explicó la profesional mientras observaba las imágenes.

Al descubrir que su perra estaba embarazada y que esperaba al menos tres cachorros, Jimena no pudo ocultar su asombro y reaccionó con el humor que la caracteriza. “Hacete la boluda, pero sos una sorpresa”, le dijo a su mascota, todavía sorprendida por la noticia.

Pero la mayor sorpresa llegó cuando quiso saber cuánto faltaba para el nacimiento de los cachorros. “¿Me pueden decir cuando nacen estos pibes?”, preguntó con evidente curiosidad.

“Le faltarían diez días”, respondió la veterinaria, provocando una reacción inmediata de la actriz, que no podía creer lo que acababa de escuchar. “¿Qué? Ya, ¿cómo que diez días? Soy abuela en diez días”, exclamó entre la incredulidad y las risas, al darse cuenta de que su familia estaba a punto de agrandarse.

Cómo es la familia de Jimena Barón

Jimena Barón atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal. La actriz y cantante logró consolidar una hermosa familia junto a su pareja, Matías Palleiro, con quien mantiene una relación desde hace varios años y comparte importantes proyectos, entre ellos la llegada de su primer hijo en común.

Antes de comenzar su historia de amor con el empresario, Jimena se convirtió en mamá de Morrison, conocido cariñosamente como Momo, fruto de su relación con el exfutbolista Daniel Osvaldo. El pequeño, que creció acompañado por sus seguidores en las redes sociales, mantiene un vínculo muy cercano con su mamá y suele protagonizar divertidos momentos familiares.

Con el paso del tiempo, Matías se integró a la dinámica familiar y construyó una relación muy especial con Momo. La pareja dio un paso fundamental en su historia con el nacimiento de Arturo, su primer hijo juntos, que llegó para completar la felicidad del hogar y convertir al adolescente en hermano mayor.

Actualmente, Jimena disfruta de la convivencia con Matías y sus dos hijos, mientras comparte distintas situaciones de su rutina cotidiana. Entre la maternidad, sus compromisos laborales y los proyectos familiares, la artista encontró un equilibrio que suele reflejar con humor y naturalidad en sus redes sociales.