Escándalo en el mundo de la danza: Mati Napp quedó salpicado por una denuncia de acoso

“Aclaro: no voy a seguir participando de ninguno de los espacios que habitaba. Sé que para algunas personas saber esto es importante”, escribió el bailarín y profesor.

Más tarde, compartió un mensaje más extenso en el que pidió perdón y habló de un proceso personal de revisión. “Perdón por tardar en escribir, necesitaba acordarme de quién quiero ser”, comenzó el texto.

En su publicación, Toppi expresó: “Perdón por no ver. No hablar. No escuchar. No sentir antes todo esto” y agregó: “Perdón por no lograr ordenar a tiempo las cosas de mí que no debían de existir”.

También se refirió a las personas que, según sus propias palabras, pudo haber lastimado, a quienes no acompañó o defraudó: “Perdón a quienes les hice mal. A quienes no acompañé. A quienes defraudé”.

El bailarín agradeció además a quienes lo están acompañando durante este momento y manifestó su intención de aprender de lo ocurrido. “Nunca deseé tanto algo en mi vida”, escribió, antes de mostrarse dispuesto a escuchar a quienes necesiten hablar con él y cerrar su mensaje con otro pedido de perdón.

Qué dijo Nahuel Leguizamón

Por su parte, Nahuel Leguizamón también utilizó sus historias de Instagram para hablar sobre la situación y reconoció que atraviesa un momento difícil.

“Empecé creyendo que tenía que aclarar puntualmente mi caso y que eso estaría bien... pero nada que pueda aclarar en este medio va a estar bien”, escribió.

En el mismo mensaje, Leguizamón sostuvo que, pese a estar “pasándola mal”, considera necesario que se genere una conversación a partir de los testimonios que salieron a la luz y que, según remarcó, incluyen “casos realmente graves”.

El bailarín también planteó una reflexión sobre la necesidad de cuestionar incluso a personas cercanas. “Hoy lamentablemente hay que dudar incluso de quienes queremos, de quienes nos caen bien o parecen incapaces de hacernos daño”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que estar atentos, preguntar y generar espacios seguros también constituye una forma de cuidado: “Preguntarnos, creando espacios seguros y no dar nada por sentado también es una forma de cuidarnos”.

Hacia el final de su mensaje, Leguizamón planteó la necesidad de abordar la situación de manera colectiva. “De esto se sale en comunidad, eso seguro”, escribió, y agregó que es momento de continuar abriendo espacios de escucha, conversación y concientización.

Por último, aseguró estar dispuesto a conversar con personas que lo conocen y se comprometió a “hacer, deshacer y construir los espacios que necesitamos”.

Por qué Mati Napp quedó mencionado en las denuncias

A diferencia de Toppi y Leguizamón, Mati Napp no fue señalado por las denunciantes como quien habría protagonizado directamente los presuntos episodios de acoso.

Su nombre apareció en algunos de los testimonios porque, según los relatos difundidos, habría presenciado determinadas situaciones sin intervenir para detenerlas.

De esta manera, los cuestionamientos hacia el reconocido coreógrafo estarían vinculados a una supuesta actitud de permisividad frente a las conductas que las jóvenes atribuyen a otros profesionales.