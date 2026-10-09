Grego Rosello se animó a más con Wanda Nara en MasterChef y ella lo frenó en seco: "Disculpame"

Entre risas y sorpresa, también se oyó la palabra “desubicado”, en alusión al pícaro intento del participante de conseguir el contacto de la conductora. Una vez más, Rosello convirtió la visita de Wanda en una oportunidad para desplegar su humor y alimentar el divertido ida y vuelta que mantienen en el reality.

La devolución de Wanda Nara a Grego Rosello

Lejos de dejar pasar el episodio, Wanda Nara recogió el guante y, minutos más tarde, sorprendió a Grego Rosello con una indirecta que el humorista no llegó a captar del todo.

Mientras amasaba para avanzar con su preparación, la conductora lanzó una frase con doble sentido que parecía tener un destinatario claro: “No hay nada más hot que un hombre amasando ”. La ocurrencia abrió la puerta a un nuevo ida y vuelta entre ambos, aunque la reacción de Grego estuvo lejos de lo que Wanda podría haber esperado.

Con la atención puesta en su plato y algo nervioso por la situación, el participante quedó desorientado ante el comentario. Finalmente, entre risas y con una respuesta tan breve como inesperada, contestó: “Qué bueno ”.

Así, lo que parecía una oportunidad para continuar con el coqueteo terminó en un momento desopilante dentro de la cocina de MasterChef Celebrity (Telefe). Wanda dejó picando la indirecta, pero Grego no logró seguirle el juego y el intercambio volvió a alimentar los divertidos cruces que protagonizan en el reality.

Pero el ida y vuelta no terminó ahí. La gran masa que Rosello preparó para sus pastas recibió el visto bueno del jurado, un reconocimiento que le permitió recuperar la confianza después de los nervios que le había generado la presencia de Wanda en su estación.

Con el panorama más despejado y lejos de la tensión inicial, el influencer volvió a la carga y se animó a invitar a la conductora a comer. “¿Venís? Si llego a mejorar la pasta y está perfecta, ¿venís a mi casa a comer? ”, le propuso Grego.

La escena terminó entre risas, y con el influencer contento por la devolución.