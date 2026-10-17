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Guillermo Lobo, devastado por la muerte de Fernando Confessore: "No tiene sentido"

Guillermo Lobo fue uno de los compañeros de Fernando Confessore que tomó la palabra durante su despedida y compartió su profunda conmoción por la inesperada pérdida del meteorólogo.

17 oct 2026, 18:11
Guillermo Lobo, devastado por la muerte de Fernando Confessore: No tiene sentido

Guillermo Lobo, devastado por la muerte de Fernando Confessore: "No tiene sentido"

Guillermo Lobo, devastado por la muerte de Fernando Confessore: No tiene sentido

Guillermo Lobo, devastado por la muerte de Fernando Confessore: "No tiene sentido"

Este sábado 17 de octubre se realizó la despedida a Fernando Confessore, quien falleció a los 58 años tras sufrir un infarto. La noticia generó una profunda conmoción en el mundo del periodismo, donde el meteorólogo construyó una extensa trayectoria y cosechó el cariño de compañeros y colegas.

Su esposa, Paula, y sus hijas, Julieta, Candela y Jimena, estuvieron presentes y se mostraron profundamente conmovidas. También se acercaron numerosas figuras de TN y eltrece para acompañar a la familia y rendirle homenaje, entre ellas Marcelo Bonelli, Roxy Vázquez, Marcos Barroca, Lorena Maciel, Valeria Sampedro, Guillermo Lobo, Ignacio González Prieto, Diego Ruscitti, Fernando Vigo y Manu Jove, entre otros.

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Durante una charla con sus compañeros de TN Fin de Semana, Lobo expresó su incredulidad ante la pérdida y recordó lo reciente que había sido su último contacto con el meteorólogo. “Esto no tiene sentido. Estábamos hablando con él el miércoles. Acá está Paula, su esposa, sus hijas; mañana es el Día de la Madre, está su mamá, su tía... ”, manifestó, visiblemente afectado por la ausencia de quien fue su compañero durante tantos años.

Además, destacó el gesto de quienes se acercaron a acompañar a los seres queridos del meteorólogo, incluidos sus alumnos y personas que fueron espontáneamente a despedirlo. “Hay un gesto muy lindo porque están los alumnos de Fer, hay gente que vino espontáneamente. Quiero agradecerles. Mañana es el Día de la Madre, está acá la Tana, y sea a la hora que sea vamos a estar. Fer, si nos hubiera pasado algo, estaría, nosotros estamos”, expresó, dejando en claro que sus compañeros estarán presentes para acompañar a la familia en este difícil momento.

Por su parte, Barroca también compartió su tristeza y recordó las más de tres décadas que compartieron en TN, además de los momentos vividos fuera del ámbito laboral. “Más de 30 años en TN con Fer, jugando al fútbol haciendo de todo. Te mata ”, resumió, con una frase que reflejó el dolor por la partida de un compañero que formó parte de su vida durante tantos años.

RS Fotos

Qué dato reveló Guillermo Lobo de Fernando Confessore

La muerte de Fernando Confessore generó una profunda conmoción entre sus compañeros de televisión. En medio de las despedidas, Guillermo Lobo reveló un reconocimiento que recibió el meteorólogo por su vínculo con sus raíces italianas.

El periodista recordó que su amigo fue distinguido por la embajada italiana gracias a su compromiso con sus orígenes y la importancia que siempre les dio a sus raíces.

“Él obtuvo la Orden Italiana de Caballero. La embajada italiana lo condecoró porque él siempre mantuvo sus raíces”, contó Lobo al compartir este aspecto menos conocido de la vida de Confessore.

El meteorólogo falleció el viernes 16 de octubre, a los 58 años, tras sufrir un infarto en su casa del barrio porteño de Versalles, donde se encontraba junto a su esposa y sus hijas. Con más de 30 años de trayectoria en televisión, dejó una huella tanto por su trabajo en TN y eltrece como por los vínculos que construyó a lo largo de su carrera.

En pocas palabras

  • Despedida a Fernando Confessore: El meteorólogo falleció a los 58 años, generando conmoción en el periodismo.
  • Emotivas palabras de Guillermo Lobo: Expresó su dolor e incredulidad ante la repentina partida de su compañero.
  • Solidaridad de colegas: Compañeros de TN y eltrece acompañaron a la familia del meteorólogo en su despedida.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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