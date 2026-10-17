Guillermo Lobo, devastado por la muerte de Fernando Confessore: "No tiene sentido"

Por su parte, Barroca también compartió su tristeza y recordó las más de tres décadas que compartieron en TN, además de los momentos vividos fuera del ámbito laboral. “Más de 30 años en TN con Fer, jugando al fútbol haciendo de todo. Te mata ”, resumió, con una frase que reflejó el dolor por la partida de un compañero que formó parte de su vida durante tantos años.

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Qué dato reveló Guillermo Lobo de Fernando Confessore

La muerte de Fernando Confessore generó una profunda conmoción entre sus compañeros de televisión. En medio de las despedidas, Guillermo Lobo reveló un reconocimiento que recibió el meteorólogo por su vínculo con sus raíces italianas.

El periodista recordó que su amigo fue distinguido por la embajada italiana gracias a su compromiso con sus orígenes y la importancia que siempre les dio a sus raíces.

“Él obtuvo la Orden Italiana de Caballero. La embajada italiana lo condecoró porque él siempre mantuvo sus raíces”, contó Lobo al compartir este aspecto menos conocido de la vida de Confessore.

El meteorólogo falleció el viernes 16 de octubre, a los 58 años, tras sufrir un infarto en su casa del barrio porteño de Versalles, donde se encontraba junto a su esposa y sus hijas. Con más de 30 años de trayectoria en televisión, dejó una huella tanto por su trabajo en TN y eltrece como por los vínculos que construyó a lo largo de su carrera.