La nueva foto de Shakira y Antonio de la Rúa que reaviva los rumores de reconciliación: "Un antes y un después"

Shakira y Antonio De La Rúa se separaron en 2010 tras casi 11 años en pareja y en los últimos meses volvieron a mostrarse juntos en público después de muchos años encendiendo rumores de reconciliación.
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La cantante Shakira y su expareja Antonio de la Rúa volvieron a mostrarse juntos en un emotivo posteo de la artista en las redes tras su serie de conciertos en Madrid.
Shakira y Antonio De La Rúa se separaron en 2010 tras casi 11 años en pareja y en los últimos meses volvieron a mostrarse juntos en público después de muchos años encendiendo rumores de reconciliación.
Lo cierto es que en las últimas horas un posteo de la cantante colombiana volvió a poner el foco en la actualidad que vincula a los dos e instaló otra vez los rumores de una nueva oportunidad para los dos en el amor.
En un mensaje en su cuenta de Instagram, la artista colombiana agradeció al público de Madrid por el cariño recibido y en la serie de postales de su exitoso show en la ciudad española se destacó una con Antonio de la Rúa, donde se los ve sentados en un sillón y sonriendo para la cámara.
La imagen fue posteada en tono blanco y negro y en los fanáticos de la cantante se volvió a poner el foco en la actualidad de los dos tras el último concierto de la artista en Madrid en el marco de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.
"Madrid, no puedo creer que ya haya terminado esta residencia que ha marcado para mí un antes y un después. Cada noche con ustedes ha sido un sueño… ¡y no me quiero ir!", comenzó su mensaje la cantante.
"Gracias a los que vinieron de España, de Europa, de Latinoamérica y de todo el mundo a vivir conmigo esta experiencia. Me han dado la fuerza para salir cada noche al escenario con una alegría total y el corazón lleno", continuó a pura emoción.
Y cerró contenta tras su serie de shows en España:"Gracias a los artistas que compartieron conmigo esta última noche y a todo el equipo que hizo posible lo que parecía una locura. Madrid, gracias por abrirme los brazos y el corazón. ¡No hay nada como cuando una lobita se encuentra con su manada!".
Durante el concierto en Macondo Park, Shakira sorprendió al público al dedicarle unas emotivas palabras a Antonio de la Rúa desde el escenario.
“Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo. Ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park”, dijo la cantante ante miles de personas.
La artista además aprovechó para definir el vínculo actual con su expareja Antonio de la Rúa, con quien compartió casi 11 de relación y se separó en 2010.
“Porque en la vida todo se transforma. Quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias”, expresó la artista remarcando el afecto que los une y definió a la relación que los une en la actualidad.