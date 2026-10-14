La nueva foto de Shakira y Antonio de la Rúa que reaviva los rumores de reconciliación: "Un antes y un después"

"Madrid, no puedo creer que ya haya terminado esta residencia que ha marcado para mí un antes y un después. Cada noche con ustedes ha sido un sueño… ¡y no me quiero ir!", comenzó su mensaje la cantante.

"Gracias a los que vinieron de España, de Europa, de Latinoamérica y de todo el mundo a vivir conmigo esta experiencia. Me han dado la fuerza para salir cada noche al escenario con una alegría total y el corazón lleno", continuó a pura emoción.

Y cerró contenta tras su serie de shows en España:"Gracias a los artistas que compartieron conmigo esta última noche y a todo el equipo que hizo posible lo que parecía una locura. Madrid, gracias por abrirme los brazos y el corazón. ¡No hay nada como cuando una lobita se encuentra con su manada!".

El especial mensaje de Shakira a Antonio de la Rúa en pleno show

Durante el concierto en Macondo Park, Shakira sorprendió al público al dedicarle unas emotivas palabras a Antonio de la Rúa desde el escenario.

“Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo. Ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park”, dijo la cantante ante miles de personas.

La artista además aprovechó para definir el vínculo actual con su expareja Antonio de la Rúa, con quien compartió casi 11 de relación y se separó en 2010.

“Porque en la vida todo se transforma. Quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias”, expresó la artista remarcando el afecto que los une y definió a la relación que los une en la actualidad.