Se confirmó la dolorosa causa de muerte de RJ Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White en "Breaking Bad"

Bryan Cranston despidió a RJ Mitte con una carta conmovedora

La relación entre Bryan Cranston y RJ Mitte comenzó cuando el joven actor tenía apenas 14 años y fue seleccionado para interpretar a Walter White Jr., conocido también como Flynn, en la producción de AMC. A lo largo de las temporadas, sus personajes compartieron algunas de las escenas familiares más importantes de la historia, en una trama atravesada por los secretos, los conflictos y las consecuencias de las decisiones de Walter White.

Tras conocerse la muerte de Mitte, Cranston recurrió a las redes sociales para expresar su dolor. En su mensaje, recordó la energía con la que el joven había asumido el papel y destacó la alegría y el entusiasmo que transmitía durante el trabajo.

El actor también reconoció que la noticia le resultaba especialmente difícil de asimilar por las circunstancias del fallecimiento. En ese sentido, contó que había mantenido contacto con Mitte hacía pocas semanas y que ambos estaban intentando coordinar un encuentro para almorzar.

“Estuvimos chateando hace apenas unas semanas, viendo cuándo podíamos juntarnos a almorzar”, escribió Cranston en el texto difundido en Instagram.

Ese detalle convirtió la despedida en un testimonio todavía más personal. La posibilidad de volver a encontrarse estaba presente en sus conversaciones recientes, pero el almuerzo nunca llegó a concretarse. Cranston reconoció que no podía saber si aquella reunión habría cambiado algo, aunque la cercanía de ese intercambio le generaba una tristeza particular.

En su carta, el protagonista de la serie también dejó en claro que el vínculo con Mitte no había terminado cuando concluyeron las grabaciones. El cariño se mantuvo después de que la producción dejara de ocupar el centro de sus vidas profesionales.

“De lo que sí estoy seguro es de que lo amaba y disfruté muchísimo estar con él a lo largo de los años en la serie. También después de que los focos de Breaking Bad se apagaran”, expresó.

El mensaje terminó con una referencia directa al lazo que unía a sus personajes y a la relación afectiva que ambos actores habían construido fuera de cámara: “Te voy a extrañar, hijo”.





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Aaron Paul y Dean Norris también lamentaron la muerte del actor

La despedida de Cranston se sumó a las expresiones de dolor de otros integrantes del elenco de Breaking Bad. Entre quienes también reaccionaron estuvieron Aaron Paul y Dean Norris, dos de los intérpretes que compartieron con Mitte el recorrido de una de las series más reconocidas de la televisión contemporánea.

El fallecimiento generó repercusión entre los seguidores de la producción, que durante cinco temporadas acompañaron la historia de Walter White y su familia. Para muchos espectadores, el personaje de Flynn representaba una parte esencial del conflicto central: el deterioro de la vida familiar a medida que su padre se adentraba en el mundo del narcotráfico.

La noticia también volvió a poner en primer plano la trayectoria de Mitte y su participación en una producción que alcanzó una audiencia internacional y mantuvo su popularidad incluso después de la emisión de su episodio final.

En el comunicado difundido tras su muerte, el representante del actor expresó su pesar y destacó distintas facetas de su vida, más allá de su trabajo artístico.

“Con profunda tristeza compartimos la trágica muerte del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”, señaló.

La declaración hizo hincapié en una dimensión de Mitte que no siempre ocupaba los titulares: su participación en iniciativas solidarias y su compromiso con la visibilización de las personas con discapacidad.





Quién era RJ Mitte, el actor que interpretó a Flynn en Breaking Bad

RJ Mitte nació el 21 de agosto de 1992 y llegó a la fama internacional gracias a su participación en Breaking Bad, la serie que se emitió entre 2008 y 2013 y tuvo a Bryan Cranston y Aaron Paul entre sus principales protagonistas.

Durante la historia, Mitte interpretó a Walter White Jr., el hijo adolescente de Walter White y Skyler White. El personaje también era conocido como Flynn, un apodo que utilizaba en determinados momentos de la trama.

Su presencia se extendió a lo largo de 56 episodios, en los que formó parte de la historia familiar que acompañó la transformación de Walter White, un profesor de química que comenzó a fabricar metanfetamina después de recibir un diagnóstico de cáncer.

El personaje de Mitte tenía parálisis cerebral, al igual que el actor, aunque la condición de ambos no se manifestaba exactamente de la misma manera. Su participación contribuyó a dar visibilidad a las personas con discapacidad en una producción de alcance global.

La interpretación le permitió convertirse en una figura reconocida entre los seguidores de la serie y abrirse camino en la industria audiovisual. Aunque después del final de Breaking Bad continuó trabajando en cine y televisión, su papel como Flynn permaneció como el más asociado a su nombre.

La repercusión de la serie hizo que su rostro quedara ligado a una historia que todavía genera análisis, debates y nuevas lecturas entre el público. Años después de su estreno, la producción continúa siendo una referencia dentro del género dramático televisivo.





RJ Mitte siguió trabajando en cine y televisión después de Breaking Bad

El final de Breaking Bad no significó el cierre de la carrera de Mitte. El actor continuó vinculado a proyectos audiovisuales y buscó desarrollar otras facetas de su trabajo profesional.

Sin embargo, el personaje de Walter White Jr. siguió siendo el punto más destacado de su trayectoria pública. La popularidad internacional de la serie marcó un antes y un después en su carrera y lo convirtió en un rostro familiar para millones de espectadores.

Además de la actuación, Mitte participó en iniciativas vinculadas con la inclusión y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Ese compromiso formaba parte de su vida pública y fue mencionado expresamente por su representante en el comunicado sobre su fallecimiento.

Su experiencia personal también contribuyó a que pudiera acercarse a campañas y espacios de difusión relacionados con la representación de la discapacidad en los medios. En una industria en la que los personajes con estas características no siempre tienen oportunidades protagónicas, su participación en una serie de alcance mundial tuvo una relevancia particular.

Por ese motivo, las repercusiones de su muerte no quedaron limitadas al recuerdo de su trabajo en la ficción. También alcanzaron a quienes seguían sus actividades fuera de los sets de grabación.

El compromiso de RJ Mitte con Kennedy Suarez en 2025

En el plano personal, Mitte había anunciado en 2025 su compromiso con su pareja, Kennedy Suarez. La noticia había marcado un momento importante en su vida y fue acompañada por declaraciones en las que el actor manifestó el valor que tenía esa relación para él.

En una de las últimas entrevistas que concedió a la revista People, Mitte había expresado su felicidad por haber encontrado a una compañera con la que podía proyectar su futuro.

“Estoy feliz de haber encontrado a mi compañera de vida que me impulsa a ser mejor, sin importar lo que estemos haciendo”, afirmó.

Aquellas palabras adquirieron otra dimensión después de conocerse su fallecimiento. La noticia sorprendió a quienes seguían su carrera y su vida personal, y se sumó a las expresiones de dolor de sus compañeros de trabajo.

El compromiso anunciado el año anterior era uno de los datos recientes que habían trascendido sobre su vida fuera de la actuación. Por el momento, la información difundida sobre su muerte no permite establecer públicamente todas las circunstancias personales que pudieron haberlo rodeado.





La muerte de RJ Mitte y la importancia de hablar sobre la salud mental

El fallecimiento del actor también invita a recordar la importancia de abordar la salud mental con sensibilidad y sin simplificaciones. Aunque las circunstancias de una muerte pueden conocerse parcialmente a través de los comunicados y las investigaciones oficiales, no es posible determinar a partir de la información pública qué factores personales o emocionales atravesaba una persona.

La despedida de Cranston mostró precisamente esa dificultad: el actor había mantenido contacto reciente con Mitte y tenía planes de volver a verlo, pero no sabía que su compañero estaba atravesando una situación que terminaría de manera trágica.

La muerte por suicidio puede estar relacionada con múltiples factores, y no siempre resulta evidente para el entorno que alguien necesita ayuda. Por eso, los especialistas destacan la importancia de escuchar sin juzgar, acompañar y facilitar el acceso a profesionales cuando una persona atraviesa un momento difícil.

En Argentina, quienes necesiten orientación o estén preocupados por alguien cercano pueden recurrir a los servicios de salud mental de su zona o acudir a una guardia ante una situación de riesgo inmediato.

La trayectoria de RJ Mitte quedó marcada por su participación en una de las series más influyentes de su generación, pero también por su trabajo en favor de la inclusión. Su muerte, a los 34 años, deja el recuerdo de un actor que formó parte de una historia televisiva que trascendió fronteras y de un vínculo con sus compañeros que continuó más allá de la pantalla.

Mientras las autoridades completan las actuaciones correspondientes, las palabras de Bryan Cranston permanecen como una de las despedidas más personales que recibió el intérprete: el recuerdo de un compañero al que conoció cuando era adolescente y al que siguió considerando parte de su familia mucho después del final de Breaking Bad.