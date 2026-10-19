Josefina Lynch expuso el chat con Emanuel Ortega días antes de su separación de Julieta Prandi: "¿Te gusta?"

En ese contexto, explicó que el primer acercamiento con Ortega se dio a través de Ana Paula Dutil, su expareja, quien le había mencionado que el músico podía ayudarla con su carrera musical. "No lo conocía. Me puse en contacto a través de Ana. Empecé a subir videos cantando y me dijo: 'Mi exmarido es Emanuel, algún día quizás te puede dar una mano'. Yo, re como: 'Buenísimo', y quedó ahí. Hace diez días le escribí a Ana y le pregunté si había algún problema con que yo me comunicara con él", relató.

Luego, Lynch detalló cómo fue el intercambio inicial con Emanuel y contó que el encuentro se concretó después de coordinar una visita al estudio de grabación. "Le hablé: 'Hola, Emanuel, ¿cómo estás?'. Le dije: 'Está esta canción'. Me respondió: 'Jose, qué bueno, dale'. Hablamos un lunes y me dijo que podía ese día o el viernes. Voy y fue un conocerse. Me recibió un chico. Lo saludo y nos ponemos a hablar. Me dijo: 'Contame de vos, ¿qué querés hacer?, ¿qué te gusta?'", recordó.

Frente a las versiones que circularon sobre la naturaleza de ese vínculo, Josefina fue contundente y aseguró que la relación con el músico estuvo vinculada exclusivamente con su proyecto artístico. "Fue un vínculo profesional. Es una persona amorosa, respetuosa, talentosa".

"Fue un mal timing que yo haya ido viernes, sábado y domingo, y el lunes explota todo", expresó, al explicar por qué su presencia en el estudio quedó en el centro de las especulaciones.

"Quiero dejar en claro que no me quiso seducir. Se lo merece", respondió ante la pregunta de Fede Flowers acerca de si el exmarido de Prandi se le insinuó.

Además, aprovechó para aclarar lo ocurrido con la foto que publicó y luego borró de Instagram, en medio del estallido del conflicto entre la pareja: "Me pareció lindo el estudio, por eso saqué una foto, no es que le saqué una foto a él".

Por último, también se refirió al comunicado que publicó la semana pasada, en el que aclaró que las versiones que circulaban públicamente no eran ciertas. Además, contó que habló con Ortega antes de compartirlo: " Antes de subirlo le pregunté si le parecía bien y me dijo que sí".

Por último, aseguró que "no sintió la necesidad de hablar con Julieta porque sentía que se la involucró en algo que nada que ver" .

Qué dijo Emanuel Ortega de Julieta Prandi

Emanuel Ortega rompió el silencio sobre su separación de Julieta Prandi y expresó su malestar por la exposición mediática que tomó la ruptura. A menos de un mes de haberse casado, el cantante atraviesa un momento delicado y no ocultó su incomodidad por tener que hablar públicamente de una situación personal.

En diálogo con SQP (América TV), el hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar se refirió a las consecuencias que tuvo el conflicto y cuestionó el lugar en el que quedó frente a la mirada pública. "Cuando uno no elegir estar en el ojo público ante determinadas situaciones de la vida, es feo que te lleven ahí. Verte en un barro que no elegiste", expresó.

Además, el músico habló sobre las repercusiones que generaron las declaraciones de algunos integrantes de su familia en los últimos días. Frente a las versiones que circularon sobre una posible postura común del entorno, aclaró que no hubo una decisión conjunta para salir a hablar sobre la separación.

"Nadie salió a hablar. Tengo una familia grande, somos muchos, y cada uno tiene su vida. En sus tareas diarias, creo que agarraron a un par y le preguntaron", explicó Ortega, al referirse a las consultas que recibieron algunos de sus familiares en medio del revuelo mediático.