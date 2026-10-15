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La confesión de Nacho Castañares sobre su pasado amoroso con Romina Uhrig

El ex Gran Hermano Nacho Castañares dio detalles de la historia que mantuvo con Romina Uhrig y explicó por qué le molestó que trascendiera.

15 oct 2026, 18:28
La confesión de Nacho Castañares sobre su pasado amoroso con Romina Uhrig
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La confesión de Nacho Castañares sobre su pasado amoroso con Romina Uhrig
La confesión de Nacho Castañares sobre su pasado amoroso con Romina Uhrig

Nacho Castañares decidió hablar sobre sus encuentros con Romina Uhrig después de que Coty Romero hiciera pública esa historia. El ex Gran Hermano explicó qué ocurrió con su excompañera del reality y expresó su incomodidad por la difusión de una experiencia que había elegido mantener en privado.

Durante una entrevista con Emilia Attias para Infobae, el joven aclaró que no se trató de un noviazgo. Aunque evitó mencionar directamente a Romina, aseguró que sus seguidores podían identificar de quién hablaba.

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“No fue un vínculo”, señaló sobre aquella historia. En ese sentido, precisó que estuvieron “un par de veces” y que fueron “encuentros de otro tipo”, sin llegar a formalizar una relación.

El tema había quedado expuesto a partir de las declaraciones de Coty, quien contó que su expareja había tenido un acercamiento con la exdiputada. Al referirse a esa revelación, Nacho explicó por qué había decidido compartir esa información con ella.

“No es que me arruinó la vida. Se lo conté en un acto de intimidad y en donde a ella le generaba inseguridad, entonces me parecía que yo no tenía nada que ocultar”, afirmó.

Para Castañares, el malestar estuvo relacionado con que una conversación privada terminara convertida en un tema público. Según explicó, siempre intentó preservar ese tipo de experiencias para evitar comentarios sobre su intimidad.

“Yo siempre me manejé así. Son cosas que no significan nada o que capaz la gente opina y no es para que opinen”, sostuvo.

Y profundizó sobre cómo vivió la exposición: “Son experiencias que yo elijo guardarlas y la verdad que sentí que fue como gratis, se me metió en una bolsa en donde se estaba contando algo y la ligué yo. Estuvo de más”.

Qué dijo Nacho Castañares sobre sus relaciones con La Tora y Coty Romero

En la misma charla, Nacho también repasó sus relaciones con Lucila “La Tora” Villar y Coty Romero, dos noviazgos que tuvieron repercusión después de su participación en Gran Hermano.

Sobre La Tora, recordó que fue su primera relación pública y que esa experiencia le permitió conocer cómo funcionaban el mundo del espectáculo y las opiniones de quienes seguían su vida sentimental.

Con Coty, en cambio, contó que estaba en otra etapa personal, luego de haber pasado un largo tiempo soltero. Aun así, volvió a encontrarse con la atención que despertaba su pareja.

“Fue como entender desde el inicio hasta el final que la gente hablaba, opinaba y se metía”, indicó.

Pese a las dificultades de la exposición, reconoció la importancia que ambos noviazgos tuvieron en su vida: “Fueron relaciones que me marcaron, sin duda”.

     

 

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