La primera foto de Daniel Osvaldo desde su casa tras recibir el alta por su delicado estado de salud

La internación de Osvaldo había comenzado el 24 de septiembre y su evolución generó inquietud tanto entre sus seguidores como en el ambiente del espectáculo, debido a la gravedad de la infección que requirió atención médica especializada.

Mientras prioriza su bienestar, ahora el exfutbolista deberá reorganizar sus compromisos laborales. Es así que la presentación musical que tenía prevista para el próximo 31 de octubre en Café Berlín quedó momentáneamente suspendida, a la espera de ver cómo evoluciona su situación.

De esta manera, la primera foto de Daniel Osvaldo desde su casa se convirtió en una señal alentadora tras semanas realmente difíciles. Su sonrisa y el regreso a la intimidad de su hogar marcaron un momento esperado luego de la preocupación que despertó su estado de salud.

Cuál fuel problema de salud de Daniel Osvaldo por el que estuvo internado casi un mes

Daniel Osvaldo volvió a su casa este jueves, después de permanecer internado durante 28 días por un delicado cuadro de salud que, según contó el propio exfutbolista, llegó a poner en riesgo su vida. El músico y exdelantero recibió el alta médica tras superar un derrame pleural que comprometió su pulmón derecho y le provocó serias dificultades para respirar.

El problema se originó en una caries dental que no fue tratada a tiempo. La infección avanzó y terminó afectando el pulmón, generando una acumulación de líquido entre el pulmón y la pared del tórax, conocida como derrame pleural. Osvaldo reconoció que, en un primer momento, confundió los síntomas con dolores musculares, lo que demoró la consulta médica y favoreció el agravamiento del cuadro.

El exjugador, de 40 años, fue internado de manera urgente el 24 de septiembre en el Hospital de Llavallol y luego continuó su tratamiento en el Hospital del Bicentenario de Monte Grande. Debido a la gravedad de la infección, pasó primero por terapia intensiva y luego por terapia intermedia, mientras los médicos trabajaban para controlar el cuadro y evitar complicaciones mayores.

Según relató el propio Osvaldo, el punto de inflexión llegó después de la extracción de la muela afectada. A partir de esa intervención, su evolución comenzó a mejorar de manera sostenida, aunque la recuperación completa requirió semanas de cuidados y controles médicos.

Osvaldo también destacó el rol de su condición física previa, forjada durante sus años como futbolista profesional, que según los médicos lo ayudó a enfrentar la infección. Ahora deberá continuar su recuperación en su hogar, con reposo y seguimiento médico, aunque ya dejó atrás la etapa más crítica.

El episodio encendió alarmas entre sus seguidores, que siguieron de cerca cada actualización sobre su estado de salud. Tras casi un mes de incertidumbre, Daniel Osvaldo pudo volver a casa y celebrar su alta con una sonrisa y música de fondo.