La tajante reacción de Julieta Prandi al ser consultada por Ana Paula Dutil: "No..."

En LAM (América TV), Prandi fue consultada justamente por Ana Paula y por el posible papel que habría tenido en la separación. Lejos de alimentar las especulaciones, la modelo fue tajante y dejó en claro que no quería involucrar a terceros en la ruptura: "No me interesa hablar de nadie más. Él y yo sabemos lo que pasó, qué estuvo mal, y nada. Me quiero llevar los mejores recuerdos de esta relación, entender que a veces sale bien y que a veces no".

Qué dijo Julieta Prandi de Juan Alberto Mateyko

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue dando que hablar y, en las últimas horas, quien quedó en el centro de la polémica fue Juan Alberto Mateyko. El histórico conductor salió en defensa del músico con una publicación en redes sociales y generó el rechazo de la modelo, que cuestionó sus dichos.

De regreso en la Argentina tras unos días en Brasil, Prandi fue consultada por LAM (América TV) sobre la intervención pública de Mateyko, cercano a la familia Ortega. Su respuesta fue contundente: "No sé si merece una opinión".

Aunque reconoció el cariño que el locutor siente por la familia de su expareja, la conductora cuestionó que eligiera expresarse públicamente sobre un tema privado. "Entiendo que tiene cariño con la familia, pero el apoyo se puede brindar telefónicamente", sostuvo.

Además, Prandi apuntó contra el tono del mensaje y rechazó que se mezclaran cuestiones que, según consideró, no tenían relación con su separación. "No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista, mezclando la dictadura y la violencia de la familia Yankelevich", manifestó.

La modelo también se mostró desconcertada por haber quedado involucrada en esa discusión: "No sé qué tengo que ver yo en todo esto", expresó. Por último, cuestionó la reacción de Emanuel Ortega ante la publicación de su amigo, luego de que el músico le diera “me gusta” al mensaje. "Me pareció de más y me dolió la aprobación de Emanuel", concluyó.