La tajante reacción de Julieta Prandi al ser consultada por Ana Paula Dutil: "No..."

Los días de Julieta Prandi están lejos de ser tranquilos desde su sorpresiva separación de Emanuel Ortega, apenas 27 días después de haberse casado y tras seis años de relación.
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Julieta Prandi fue consultada por Ana Paula Dutil y su posible vínculo con la separación de Emanuel Ortega, y reaccionó de manera contundente.
Los días de Julieta Prandi están lejos de ser tranquilos desde su sorpresiva separación de Emanuel Ortega, apenas 27 días después de haberse casado y tras seis años de relación.
La modelo anunció la ruptura a través de un comunicado en sus redes sociales, donde aseguró que había decidido “dar un paso al costado” y dejó una frase que despertó todo tipo de interrogantes: “Cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables ”.
Semanas después, Prandi viajó a Brasil junto a un amigo para despejar la cabeza, mientras comenzaban a circular distintas versiones sobre los motivos que habrían desencadenado el final de la pareja. Entre los rumores que trascendieron, se mencionaron una presunta infidelidad con Josefina Lynch, una crisis previa al casamiento y supuestas tensiones con parte de la familia Ortega.
En medio de las especulaciones, también apareció el nombre de Ana Paula Dutil, expareja del músico y madre de sus hijos. Sin embargo, esta vez los rumores apuntaron a que habría sido ella quien acercó a Ortega a la expareja de Joaquín Levinton. Por ahora, los detalles de lo ocurrido forman parte de las versiones que circularon y solo los protagonistas conocen qué pasó puertas adentro.
En LAM (América TV), Prandi fue consultada justamente por Ana Paula y por el posible papel que habría tenido en la separación. Lejos de alimentar las especulaciones, la modelo fue tajante y dejó en claro que no quería involucrar a terceros en la ruptura: "No me interesa hablar de nadie más. Él y yo sabemos lo que pasó, qué estuvo mal, y nada. Me quiero llevar los mejores recuerdos de esta relación, entender que a veces sale bien y que a veces no".
La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue dando que hablar y, en las últimas horas, quien quedó en el centro de la polémica fue Juan Alberto Mateyko. El histórico conductor salió en defensa del músico con una publicación en redes sociales y generó el rechazo de la modelo, que cuestionó sus dichos.
De regreso en la Argentina tras unos días en Brasil, Prandi fue consultada por LAM (América TV) sobre la intervención pública de Mateyko, cercano a la familia Ortega. Su respuesta fue contundente: "No sé si merece una opinión".
Aunque reconoció el cariño que el locutor siente por la familia de su expareja, la conductora cuestionó que eligiera expresarse públicamente sobre un tema privado. "Entiendo que tiene cariño con la familia, pero el apoyo se puede brindar telefónicamente", sostuvo.
Además, Prandi apuntó contra el tono del mensaje y rechazó que se mezclaran cuestiones que, según consideró, no tenían relación con su separación. "No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista, mezclando la dictadura y la violencia de la familia Yankelevich", manifestó.
La modelo también se mostró desconcertada por haber quedado involucrada en esa discusión: "No sé qué tengo que ver yo en todo esto", expresó. Por último, cuestionó la reacción de Emanuel Ortega ante la publicación de su amigo, luego de que el músico le diera “me gusta” al mensaje. "Me pareció de más y me dolió la aprobación de Emanuel", concluyó.