Mario Massaccesi aclaró sus polémicas declaraciónes sobre Rafael Videla

“Jamás le lavaría la cara a Videla”, sostuvo Massaccesi al explicar el sentido del proyecto periodístico en el que se encuentra trabajando.

En ese sentido, remarcó que se trata de una investigación basada en material inédito y que el objetivo es abordar hechos concretos de la historia argentina, sin justificar ni minimizar los crímenes cometidos durante la dictadura.

Además, dejó en claro su posición respecto de la responsabilidad de Videla y las condenas que recibió por delitos de lesa humanidad. El periodista sostuvo que el exdictador fue un genocida, que estuvo bien condenado y que nunca debió haber sido indultado.

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Durante su participación en Otro día perdido, Massaccesi había contado que estaba trabajando en una producción que busca reconstruir aspectos de la historia de Videla a partir de información y testimonios.

En aquella conversación, el periodista planteó una reflexión sobre la condición humana y señaló que reconocer la existencia de distintas facetas en una persona no significa convertirla en alguien bueno ni justificar sus acciones.

Sin embargo, la referencia al costado íntimo del dictador generó cuestionamientos y abrió un debate sobre cómo abordar periodísticamente a una figura central del terrorismo de Estado en la Argentina.

En su aclaración, Massaccesi insistió en que el material no busca humanizar a Videla ni modificar la percepción sobre sus responsabilidades históricas. Por el contrario, explicó que la investigación está centrada en acontecimientos vinculados con el golpe de Estado, sus consecuencias y el horror vivido durante la última dictadura cívico-militar.

De esta manera, el periodista intentó despejar las dudas que surgieron tras sus declaraciones y reafirmó su postura frente a los crímenes de la dictadura, en medio de una controversia que rápidamente se trasladó a las redes sociales.