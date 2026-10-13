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Mario Massaccesi aclaró sus polémicas declaraciónes sobre Rafael Videla

Mario Massaccesi salió a aclarar sus declaraciones en el programa de Mario Pergolini, que despertaron fuertes críticas en las redes sociales. Qué dijo sobre el documental que está preparando.

13 oct 2026, 17:03
Mario Massaccesi aclaró sus polémicas declaraciónes sobre Rafael Videla

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Mario Massaccesi aclaró sus polémicas declaraciónes sobre Rafael Videla

Mario Massaccesi aclaró sus polémicas declaraciónes sobre Rafael Videla

Mario Massaccesi quedó en el centro de la polémica luego de sus declaraciones sobre Jorge Rafael Videla en Otro día perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini por El Trece. Tras la repercusión que generaron sus palabras, el periodista salió a explicar el objetivo de la investigación que está llevando adelante sobre el exdictador.

Todo comenzó durante una charla en la que Massaccesi reflexionó sobre la espiritualidad y la posibilidad de que incluso las personas responsables de los crímenes más atroces tengan distintas facetas. En ese contexto, reveló que trabaja en un documental sobre Videla y mencionó la existencia de un costado que, según explicó, no suele conocerse públicamente.

Sus expresiones provocaron un fuerte rechazo en las redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron el enfoque de la producción y la posibilidad de poner el acento en aspectos personales del responsable de la última dictadura militar argentina.

La contundente aclaración de Mario Massaccesi

Ante las críticas, el periodista decidió salir a aclarar su postura y fue categórico al rechazar cualquier interpretación que pudiera presentar su trabajo como una defensa del genocida.

“Jamás le lavaría la cara a Videla”, sostuvo Massaccesi al explicar el sentido del proyecto periodístico en el que se encuentra trabajando.

En ese sentido, remarcó que se trata de una investigación basada en material inédito y que el objetivo es abordar hechos concretos de la historia argentina, sin justificar ni minimizar los crímenes cometidos durante la dictadura.

Además, dejó en claro su posición respecto de la responsabilidad de Videla y las condenas que recibió por delitos de lesa humanidad. El periodista sostuvo que el exdictador fue un genocida, que estuvo bien condenado y que nunca debió haber sido indultado.

De qué se trata el documental sobre Jorge Rafael Videla

Durante su participación en Otro día perdido, Massaccesi había contado que estaba trabajando en una producción que busca reconstruir aspectos de la historia de Videla a partir de información y testimonios.

En aquella conversación, el periodista planteó una reflexión sobre la condición humana y señaló que reconocer la existencia de distintas facetas en una persona no significa convertirla en alguien bueno ni justificar sus acciones.

Sin embargo, la referencia al costado íntimo del dictador generó cuestionamientos y abrió un debate sobre cómo abordar periodísticamente a una figura central del terrorismo de Estado en la Argentina.

En su aclaración, Massaccesi insistió en que el material no busca humanizar a Videla ni modificar la percepción sobre sus responsabilidades históricas. Por el contrario, explicó que la investigación está centrada en acontecimientos vinculados con el golpe de Estado, sus consecuencias y el horror vivido durante la última dictadura cívico-militar.

De esta manera, el periodista intentó despejar las dudas que surgieron tras sus declaraciones y reafirmó su postura frente a los crímenes de la dictadura, en medio de una controversia que rápidamente se trasladó a las redes sociales.

En pocas palabras

  • Mario Massaccesi: El periodista aclaró sus declaraciones sobre Jorge Rafael Videla.
  • Documental sobre Videla: Busca exponer material inédito sin justificar crímenes.
  • Posición: Rechaza lavar la imagen del exdictador y reafirma condenas.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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