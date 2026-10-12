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Alejo Igoa llega con "Rescatando la Navidad", su nuevo gran show

Tras el éxito de sus siete funciones en abril, el youtuber vuelve a sorprender a sus seguidores con una nueva propuesta navideña que estrenará en Buenos Aires.

12 oct 2026, 16:30
Alejo Igoa
Alejo Igoa

Alejo Igoa regresa al Movistar Arena el día 12 de diciembre con su nuevo show “Rescatando la Navidad”. Una renovada propuesta de juegos, baile y su diversión incomparable para toda la familia. El reconocido youtuber dio a conocer esta sorpresiva noticia acompañado de sus fanáticos, compartiendo un gran momento que despertó la euforia de todos.

La preventa de Banco Galicia Visa será desde el jueves 15 de octubre a las 10 am con un beneficio de 6 cuotas sin interés. Mientras que la venta general estará disponible desde el viernes 16 de octubre a las 10 am con todos los medios de pago a través de la página del estadio.

Próximamente, Alejo y sus queridos amigos llegarán por primera vez con su show a España, Chile, Perú, Colombia y México, en esta experiencia inmersiva que continúa expandiéndose sin límites.

Alejo Igoa no es solo el youtuber más visto de habla hispana, sino el creador de contenidos que más ha impactado, evolucionado y crecido en los últimos años. Superándose en su manera de inventar, proyectar, y borrar los límites ha consolidado un lazo muy sólido con sus leales seguidores, aumentando día a día su llegada mundial.

Durante una de sus funciones en el Movistar Arena, la Organización Oficial de los Guinness World Records le otorgó dos certificados históricos: Canal de Youtube con más suscriptores en español y Canal de entretenimiento en español con más suscriptores del mundo.

Recibió dos Martín Fierro Digital a Mejor Youtuber del Año. Superó los 100 millones de suscriptores, convirtiéndose en el primer creador de contenido en español en alcanzar esta cifra.

Recibió la Placa de Diamante Rojo, la máxima distinción de YouTube. Este reconocimiento solo fue otorgado a cuentas internacionales como PewDiePie, MrBeast, T-Series, Cocomelon, Like Nastya, Vlad and Niki, SET India y WWE cambiando el mapa virtual mundial.

Es el Youtuber hispanohablante con mayor impacto global debido a su creatividad, espontaneidad y originalidad con un estilo cercano y dinámica que también son clave de su éxito indiscutible.

Solo en 2025 Alejo Igoa sumó 43,7 millones de nuevos seguidores, ubicándose en el podio mundial de crecimiento detrás de MrBeast. Este insuperable creador de contenidos argentino sigue sorprendiendo, arrasando con los récords y siendo elegido por la gente al momento de sumergirse en el infinito universo de Youtube.

Durante 2023, alcanzó 20 millones de suscriptores en YouTube convirtiéndose en el primer youtuber argentino en conseguir este hito. Además fue distinguido con el premio a “Líder Digital del año” en la terna más importante de los Elliot’s Awards en México. Este reconocimiento se le otorga a líderes de habla hispana que estén generando material altamente relevante debido a su talento, esfuerzo, originalidad.

     

 

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