EASYKID presenta "Soy Un Fatalista", su cuarto álbum de estudio

El resultado es un álbum de ocho cortes, en el que el intérprete se adentra en procesos emocionales marcados por la rabia y la frustración. Cuenta con la participación de la superestrella global J Balvin —una de las colaboraciones más esperadas por el intérprete—, así como con temas junto a la estrella colombo-estadounidense Kali Uchis y la estrella emergente argentina Saramalacara.

Como director creativo del proyecto, EASYKID se armó de un robusto equipo de productores que llevaron a cabo la visión artística del artista chileno, entre ellos DYSBIT —su colaborador frecuente—, quien figura en cuatro de los ocho temas, mientras que EFESOUL, Heartgaze, Armijo, Evar y Dayvan se unen en los cuatro restantes. Los arreglos de producción y la mezcla de grabación estuvieron a cargo de Kickz Jr.; y la dirección audiovisual, de Sebas Álvarez.

El álbum tiene como focus track “Carnaval”, un reggaetón que fusiona beats clásicos con punk/pop y guitarras eléctricas con distorsión, creando un sonido pesado y oscuro que realza el tono confesional de la letra. EASYKID plasma la rabia contenida y la frustración que han marcado esta última etapa de su carrera, con versos que vierten la angustia mental y una catarata de pensamientos negativos que atraviesan al intérprete, quien reconoce que es su peor enemigo antes de declararse oficialmente fatalista.

“Esta es la última vez que voy a hablar de esto más oscuro, más sad, de rabia, de sentir ira. Llegó el momento de sacarlo y terminar con esta era fatalista”, explicó EASYKID al hablar de la carga emocional que encierra el álbum.

En “Herida de Gravedad”, EASYKID colabora con Saramalacara en una fusión de trap, EDM y texturas industriales, marcada por distorsiones que le otorgan un carácter abrasivo. En la letra, los intérpretes hablan de la profunda herida emocional que deja la indiferencia de quien antes profesaba su amor. Hacia el final, la canción suma guitarras eléctricas que llevan el sonido de EASYKID hacia el rock, un género que lo acompaña desde su infancia.

EASYKID llega a esta nueva etapa impulsado por el fenómeno de “SHINY”, su megaéxito viral que lo llevó al Top 50 Global de Spotify, y por el universo de DARKERA y I’M PART, proyectos que lo posicionaron como una de las voces más originales y versátiles de Latinoamérica.

La visión artística de EASYKID lo llevó a ser incluido por el listado Future of Music 2025 de la revista Rolling Stone en Español, una selección que reconoce a los artistas que están dando forma al futuro de la música latina.

EASYKID llevará este álbum a la gira “Soy Un Fatalista Tour”, de seis fechas, que inicia por todo lo alto el 14 de noviembre en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago. Será su debut en el emblemático estadio capitalino.

La gira llevará al intérprete a visitar Perú, México y Argentina, con un show en Buenos Aires el 18 de noviembre en Vorterix.