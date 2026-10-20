"Frozen" llega por primera vez a la Argentina: estreno en 2027 y casting abierto para encontrar a Elsa

Además, las aspirantes deberán cumplir con dos condiciones excluyentes: ser mayores de edad y contar con formación en canto, danza y actuación.

Las interesadas tendrán tiempo de completar el formulario de inscripción hasta el 27 de octubre de 2026. Las audiciones presenciales se desarrollarán durante noviembre en el Teatro Gran Rex.

Por el momento, la búsqueda está centrada en encontrar a la artista que dará vida a Elsa, la reina de Arendelle que posee el poder de crear hielo y nieve.

El estreno de Frozen, el musical está previsto para el invierno de 2027 en el Teatro Gran Rex, aunque todavía no se anunció una fecha exacta ni cuándo comenzará la venta de entradas.

La producción promete trasladar al escenario el universo de Arendelle, con una puesta que combinará música, actuaciones, coreografías y efectos visuales para recrear la historia que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo.

El equipo creativo estará encabezado por Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero en la dirección general, Analía González en la dirección coreográfica, Maxi Vecco en el diseño audiovisual, Sebastián Mazzoni en la dirección vocal y José Ponce Aragón en el diseño escenográfico.

La llegada del espectáculo se suma a las grandes producciones internacionales que tuvieron sus versiones argentinas en los últimos años y buscará conquistar tanto a los fanáticos de la película como a nuevas generaciones de espectadores.