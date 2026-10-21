A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
Música
REVUELO

Furor por U2 en Argentina: la preventa de entradas se agotó en menos de dos horas

Más de un millón de personas estuvieron en la fila virtual para conseguir entradas y la preventa se agotó en menos de dos horas. Cuándo comienza la venta general para las dos fechas de la banda y cuánto cuestan los tickets.

21 oct 2026, 13:00
U2
U2

El regreso de U2 a la Argentina ya desató una verdadera revolución entre sus seguidores. La banda irlandesa se presentará el 23 y el 25 de marzo de 2027 en el Estadio River Plate, con producción de DF Entertainment y Beck como invitado especial.

La expectativa quedó reflejada en la primera instancia de venta: más de un millón de personas estuvieron en la fila virtual y la preventa para ambos conciertos se agotó en menos de dos horas. Ahora, quienes no lograron conseguir su lugar tendrán una nueva oportunidad con la apertura de la venta general.

Después de casi una década sin presentarse en el país, el grupo volverá a encontrarse con el público argentino en el marco de The Greatest Show on Earth, la gira mundial con la que celebrará sus cincuenta años de trayectoria.

Las dos noches en River tendrán un recorrido por las canciones que marcaron su historia y también serán la oportunidad para escuchar en vivo los temas de Carnaval de Luz, su nuevo álbum de estudio.

Cuándo y dónde comprar las entradas para U2 en Argentina

La venta general comenzará este jueves 22 de octubre a las 10, exclusivamente a través de All Access, y estará habilitada para todos los medios de pago.

Tras la fuerte demanda que registró la preventa, esta nueva instancia será una fecha clave para los fanáticos que buscan asegurar su entrada para alguno de los dos conciertos.

Cuánto cuestan las entradas para ver a U2 en River

Las localidades incluyen sectores de campo y plateas, con opciones que parten desde los $120.000 más cargo por servicio. Los valores informados son:

  • RED ZONE - $700.00 + s/c
  • PIT / GOLDEN CIRCLE – $500.000 + s/c
  • CAMPO DELANTERO – $355.000 + s/c
  • CAMPO GENERAL + SÍVORI B – $185.000 + s/c
  • PLATEA PREFERENCIAL SAN MARTÍN INFERIOR – $375.000 + s/c
  • PLATEA PREFERENCIAL SAN MARTÍN BAJA – $375.000 + s/c
  • PLATEA PREFERENCIAL SAN MARTÍN MEDIA – $375.000 + + s/c
  • PLATEA PREFERENCIAL BELGRANO INFERIOR – $375.000 + s/c
  • PLATEA PREFERENCIAL BELGRANO BAJA – $375.000 + s/c
  • PLATEA PREFERENCIAL BELGRANO MEDIA – $375.000 + s/c
  • PLATEA ALTA SAN MARTÍN – $145.000 + s/c
  • PLATEA ALTA BELGRANO – $145.000 + s/c
  • PLATEA SÍVORI MEDIA S/N – $160.000 + s/c
  • GENERAL ALTA SÍVORI – $120.000 + s/c

Con la preventa agotada y una convocatoria multitudinaria en la fila virtual, el regreso de U2 ya comenzó a sentirse mucho antes de que suenen los primeros acordes en River.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp

Lo más visto