Furor por U2 en Argentina: la preventa de entradas se agotó en menos de dos horas

Cuándo y dónde comprar las entradas para U2 en Argentina

La venta general comenzará este jueves 22 de octubre a las 10, exclusivamente a través de All Access, y estará habilitada para todos los medios de pago.

Tras la fuerte demanda que registró la preventa, esta nueva instancia será una fecha clave para los fanáticos que buscan asegurar su entrada para alguno de los dos conciertos.

Cuánto cuestan las entradas para ver a U2 en River

Las localidades incluyen sectores de campo y plateas, con opciones que parten desde los $120.000 más cargo por servicio. Los valores informados son:

RED ZONE - $700.00 + s/c

PIT / GOLDEN CIRCLE – $500.000 + s/c

CAMPO DELANTERO – $355.000 + s/c

CAMPO GENERAL + SÍVORI B – $185.000 + s/c

PLATEA PREFERENCIAL SAN MARTÍN INFERIOR – $375.000 + s/c

PLATEA PREFERENCIAL SAN MARTÍN BAJA – $375.000 + s/c

PLATEA PREFERENCIAL SAN MARTÍN MEDIA – $375.000 + + s/c

PLATEA PREFERENCIAL BELGRANO INFERIOR – $375.000 + s/c

PLATEA PREFERENCIAL BELGRANO BAJA – $375.000 + s/c

PLATEA PREFERENCIAL BELGRANO MEDIA – $375.000 + s/c

PLATEA ALTA SAN MARTÍN – $145.000 + s/c

PLATEA ALTA BELGRANO – $145.000 + s/c

PLATEA SÍVORI MEDIA S/N – $160.000 + s/c

GENERAL ALTA SÍVORI – $120.000 + s/c

Con la preventa agotada y una convocatoria multitudinaria en la fila virtual, el regreso de U2 ya comenzó a sentirse mucho antes de que suenen los primeros acordes en River.