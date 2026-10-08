Lollapalooza Argentina 2027 reveló su grilla: Tini y nueve estrellas internacionales encabezan el festival

TRAVIS SCOTT - CHARLI XCX - THE KILLERS - TINI - DAVID GUETTA - QUEENS OF THE STONE AGE - THE NEIGHBOURHOOD - RAWAYANA - FONTAINES D.C. - SOMBR - THE PRODIGY - DILLOM - MALCOLM TODD - GEESE - CAGE THE ELEPHANT - DOMINIC FIKE - RAYE - LOLA YOUNG - SLAYYYTER - ADÉLA - UN POCO DE RUIDO - MARLON HOFFSTADT - FOUR TET - ANGINE DE POITRINE - TOMORA - K4OS - LEON BRIDGES - USTED SEÑALEMELO - BOYS NOIZE - SNOW STRIPPERS - CARLITA - SAMMY VIRJI - NINAJIRACHI - JULIA WOLF - DIE SPITZ - YORGHAKI - THE AVALANCHES - RIVO - BOY HARSHER - MATEO DUFOUR LIVE - AMAIA - MIDNIGHT GENERATION - MIND ENTERPRISES - AYYBO - JUAN HANSEN LIVE - VIOLET GROHL - ELA TAUBERT - ENZOCEROBULTO - JUANA ROZAS - FRANCISCA VALENZUELA - BROKE CARREY - PRINCESA ALBA - LOLU MENAYED - FOLGAR - TIGA - SANTOS BRAVOS - DANIELA SPALLA - KCHIPORROS - NATALIA LACUNZA - ZÉ PEQUEÑA - SOFIA MORA - DANDÁRA - JOACO BURGOS - ARA - PALO - FABRIZIO - MAI LAWSON - HANA FOX - VARESE - SOL PORRO - HELLOLOLA - MOLLE - PATO MALLET - LAS SOMBRAS - LA RAMONA
El resto del lineup confirma que hay mucho más para disfrutar, volver a vivir y descubrir: The Prodigy, leyendas de la electrónica británica que llevarán al Hipódromo su explosiva combinación de rave, punk y breakbeat; Dominic Fike llegará con How to Quit Smoking, su tercer disco, previsto para fines de este octubre; RAYE, una de las voces británicas más celebradas de los últimos años, llegará con su segundo álbum, THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE bajo el brazo; y Cage the Elephant volverá con la potencia de su rock alternativo. También estarán Leon Bridges, con su mirada contemporánea sobre el soul y el R&B; Lola Young, una de las voces que renovaron el pop británico; y Geese, protagonistas del nuevo impulso del rock neoyorquino. La música electrónica tendrá además un recorrido propio con Four Tet, Marlon Hoffstadt, Boys Noize, Sammy Virji, Tiga, Carlita y Ninajirachi, entre muchos otros.
La escena argentina tendrá una presencia que atraviesa toda la grilla. Además del debut de TINI en Lollapalooza en lo más alto del cartel, Dillom llegará con La Nueva Violencia, su tercer álbum, una nueva mutación artística que profundiza su alejamiento del trap y abre el juego hacia el post-punk, el rock, la new wave y la electrónica. Usted Señalemelo llevará al festival Términos & Condiciones, su cuarto álbum y el giro más electrónico de su carrera, donde el trío cruza synth pop, experimentación y pulso de pista; K4OS, la energía de una nueva generación del pop local; y Un Poco de Ruido, el fenómeno que renovó la conversación alrededor de la cumbia argentina. A ellos se suman Broke Carrey, Juana Rozas, Lolu Menayed, enzocerobulto, Mateo Dufour, Juan Hansen, Zé Pequeña, Sofia Mora y Las Sombras, entre muchos otros nombres que muestran la diversidad y vitalidad de la música hecha en el país.