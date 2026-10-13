Ricardo Montaner regresa a la Argentina en 2027: cuándo y dónde serán los shows

El regreso de Montaner no solo se vive sobre los escenarios. Su nueva canción “Para Que Seas Feliz” alcanzó simultáneamente el #1 en tres charts de Billboard: Latin Pop, Latin Airplay General y Regional Mexicano, este último en su versión junto a Edén Muñoz. La canción también llegó al #1 en Argentina, Chile, México y Perú, confirmando que, décadas después de sus primeros grandes éxitos, Montaner continúa conectando con el público y conquistando nuevas audiencias.

Montaner se encuentra actualmente en Madrid, donde ya agotó todas las entradas para su concierto este 13 de octubre en Movistar Arena. Su gira por Europa incluirá paradas en París, Suiza (sold out), Londres y Estocolmo (sold out), para luego regresar el año próximo a América y Europa. En las próximas semanas se anunciarán nuevas fechas que llevarán la gira a superar los 120 conciertos alrededor del mundo, convirtiéndola en uno de los proyectos más importantes y ambiciosos de su carrera.