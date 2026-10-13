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Ricardo Montaner regresa a la Argentina en 2027: cuándo y dónde serán los shows

El ícono de la música en español regresa al país en marzo 2027 con fechas en Buenos Aires, Mar del Plata y Mendoza, en medio de una de las giras más exitosas de su carrera, con 47 conciertos SOLD OUT y un triple #1 en los charts de Billboard con su single “Para Que Seas Feliz”.

13 oct 2026, 12:00
ricardo montaner
ricardo montaner

¡Ricardo Montaner regresa a la Argentina! Una de las voces más importantes de la música en español vuelve al país a pedido del público con su tour mundial “El Último Regreso”. Una Vuelta Más Para Que Seas Feliz.

Hay canciones que hablan de amor, de despedida o de recuerdos que permanecen para siempre. Y si existe una voz capaz de ponerle música a varias generaciones, esa es sin dudas, la de Ricardo Montaner. El artista argentino/venezolano se presentará en nuestro país el 21 de marzo en Aconcagua Arena (Mendoza), 24 de marzo en Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires, y el 26 de marzo en el Polideportivo Islas Malvinas (Mar del Plata). Las entradas estarán a la venta desde el miércoles 14 de octubre a las 13hs en feverup.com (para el show de Mendoza), movistararena.com.ar (Buenos Aires) y en entradauno.com (Mar del Plata).

Tras su exitoso reencuentro con el público argentino a principios del 2026 con 6 shows con entradas completamente agotadas, la gira de Montaner ofrecerá ‘una vuelta más’ por nuestro país en 2027 para que sus fans disfruten sus grandes canciones, aquellas que se convirtieron en clásicos y que siguen siendo cantadas por distintas generaciones como “Me Va A Extrañar”, “Tan Enamorados”, “La Cima Del Cielo”, “Castillo Azul”, así como también sus más recientes éxitos: “Para Que Seas Feliz”, “Si Tuviera Que Elegir” y “El Último Regreso”.

Producida por Fenix Entertainment, su gira mundial “El Último Regreso World Tour” acumula 47 conciertos completamente agotados alrededor del mundo, con miles de espectadores en Latinoamérica, Estados Unidos y el Caribe. Solo en México, Montaner consiguió 11 SOLD OUT consecutivos, mientras que su recorrido internacional lo llevó por ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Montevideo, Costa Rica, Bogotá, Lima, Asunción, Barranquilla, Atlanta, Houston, Dallas, Ontario, Los Ángeles, Salt Lake City, Orlando, Miami, Nueva York, Fairfax, Boston, Chicago, Tampa, Puerto Rico, República Dominicana, y más recientemente en Centroamérica con shows agotados en Guatemala, El Salvador y Honduras.

El regreso de Montaner no solo se vive sobre los escenarios. Su nueva canción “Para Que Seas Feliz” alcanzó simultáneamente el #1 en tres charts de Billboard: Latin Pop, Latin Airplay General y Regional Mexicano, este último en su versión junto a Edén Muñoz. La canción también llegó al #1 en Argentina, Chile, México y Perú, confirmando que, décadas después de sus primeros grandes éxitos, Montaner continúa conectando con el público y conquistando nuevas audiencias.

Montaner se encuentra actualmente en Madrid, donde ya agotó todas las entradas para su concierto este 13 de octubre en Movistar Arena. Su gira por Europa incluirá paradas en París, Suiza (sold out), Londres y Estocolmo (sold out), para luego regresar el año próximo a América y Europa. En las próximas semanas se anunciarán nuevas fechas que llevarán la gira a superar los 120 conciertos alrededor del mundo, convirtiéndola en uno de los proyectos más importantes y ambiciosos de su carrera.

     

 

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