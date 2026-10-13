Ricardo Montaner regresa a la Argentina en 2027: cuándo y dónde serán los shows

¡Ricardo Montaner regresa a la Argentina! Una de las voces más importantes de la música en español vuelve al país a pedido del público con su tour mundial “El Último Regreso”. Una Vuelta Más Para Que Seas Feliz.
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El ícono de la música en español regresa al país en marzo 2027 con fechas en Buenos Aires, Mar del Plata y Mendoza, en medio de una de las giras más exitosas de su carrera, con 47 conciertos SOLD OUT y un triple #1 en los charts de Billboard con su single “Para Que Seas Feliz”.