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Ricardo Darín reveló qué es lo que más lo emociona de ser abuelo: "Es lo más fuerte de todo"

El actor Ricardo Darín habló de su nieto Dante, hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó, y compartió la frase de su hijo que lo conmovió desde que se convirtió en papá.

21 oct 2026, 08:00
Ricardo Darín reveló qué es lo que más lo emociona de ser abuelo: Es lo más fuerte de todo

Ricardo Darín reveló qué es lo que más lo emociona de ser abuelo: "Es lo más fuerte de todo"

Ricardo Darín reveló qué es lo que más lo emociona de ser abuelo: Es lo más fuerte de todo

Ricardo Darín reveló qué es lo que más lo emociona de ser abuelo: "Es lo más fuerte de todo"

Ricardo Darín atraviesa una etapa de profunda felicidad desde la llegada de Dante, su primer nieto, fruto de la relación del Chino Darín y Úrsula Corberó. Durante su visita a Otro día perdido (El Trece), el actor abrió su intimidad familiar y contó qué es lo que más lo moviliza de esta experiencia.

Invitado junto a Diego Peretti al programa de Mario Pergolini para hablar de la película Lo dejamos acá, Darín terminó protagonizando un emotivo intercambio sobre su flamante rol de abuelo.

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Fue Peretti quien introdujo el tema y expuso, con humor, la felicidad de su compañero. “No, pero vi fotos del nieto. Y vi lo baboso que está el abuelo. Con Dante”, comentó.

Darín no intentó disimular su entusiasmo: “Todos estamos enloquecidos de amor con él”, reconoció.

La reflexión del Chino Darín que emocionó a Ricardo

Aunque disfruta de la llegada del pequeño, el actor explicó que hay algo que lo conmueve especialmente: descubrir a su hijo en el rol de papá.

“Lo más fuerte es ver a tu hijo padre. Eso es lo más fuerte de todo”, expresó. Y también incluyó a su nuera al describir la emoción que le genera esta nueva etapa familiar: “Ver a tu hijo y a la mujer de tu hijo padres es algo que a mí me emociona muchísimo”.

Darín contó, además, que algunas conversaciones con el Chino adquirieron un significado diferente desde el nacimiento de Dante.

“Y lo que empieza a pasar es que, de golpe, vuelven unas frases de tu hijo relacionadas con lo que es la paternidad, que te reconfortan”, explicó.

Finalmente, compartió una reflexión de su hijo que lo marcó especialmente: “La última que escuché fue: ‘Ahora estoy entendiendo un poco más todo’”.

     

 

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