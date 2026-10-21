Ricardo Darín reveló qué es lo que más lo emociona de ser abuelo: "Es lo más fuerte de todo"

La reflexión del Chino Darín que emocionó a Ricardo

Aunque disfruta de la llegada del pequeño, el actor explicó que hay algo que lo conmueve especialmente: descubrir a su hijo en el rol de papá.

“Lo más fuerte es ver a tu hijo padre. Eso es lo más fuerte de todo”, expresó. Y también incluyó a su nuera al describir la emoción que le genera esta nueva etapa familiar: “Ver a tu hijo y a la mujer de tu hijo padres es algo que a mí me emociona muchísimo”.

Darín contó, además, que algunas conversaciones con el Chino adquirieron un significado diferente desde el nacimiento de Dante.

“Y lo que empieza a pasar es que, de golpe, vuelven unas frases de tu hijo relacionadas con lo que es la paternidad, que te reconfortan”, explicó.

Finalmente, compartió una reflexión de su hijo que lo marcó especialmente: “La última que escuché fue: ‘Ahora estoy entendiendo un poco más todo’”.