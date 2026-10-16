Se quebró al aire por la muerte de Fernando Confessore y le hizo un pedido a la producción de TN: "No..."

En medio de la tristeza, también recordó la personalidad de Fernando y el vínculo que había construido con quienes compartían tantas horas de trabajo con él. “Era un tipo familiero, sencillo y entrañable ”, resumió, dejando en claro que detrás del profesional había una persona muy querida por todo el equipo.

Al evocar los años de trabajo juntos, hizo referencia a las largas jornadas en el noticiero y a las pequeñas costumbres que formaban parte de la rutina. Confessore no solo llegaba preparado para dar su pronóstico, sino que también encontraba momentos para distenderse y compartir risas con sus compañeros.

“Formaba parte del ‘noti más largo del mundo’, como le decimos nosotros al de los sábados. Tuvimos la oportunidad de laburar todas las mañanas con él. Siempre llegaba una hora antes, preparaba su pronóstico, hacía su laburo y después nos divertíamos. Nos divertíamos mucho ”, contó, visiblemente emocionado.

Por su parte, Guillermo Lobo también puso en palabras la sensación de vacío que dejó su ausencia en el estudio. “Te cae el palazo cuando entrás al estudio. No coincide entrar al estudio y que no esté Fer ”, expresó. Santiago coincidió con su compañero y agregó: “Total. Esta es la hora en la que él aparecía en este noticiero”.

El posteo de Santiago do Rego a Fernando Confessore

El cariño por el meteorólogo también se hizo evidente en las redes sociales. Santiago compartió un video en el que se veía a Confessore anticipando, fiel a su particular sentido del humor, que el pronóstico sería “un día de mier...”.

Junto a esas imágenes, el periodista escribió una breve dedicatoria que resumió el sentimiento de quienes tuvieron la suerte de trabajar con él: “Un día de mier... Ese es el pronóstico para hoy. Te vamos a extrañar mucho, Confe ”.

Además, el conductor destacó el acompañamiento de los televidentes, que hicieron llegar sus mensajes de condolencias y contención durante la jornada. “La cantidad de mensajes que tengo de la gente de todos los días, de la gente que nos cruzamos todos los días, de la gente de las redes que los leemos, para dar su pésame, para contar que no lo pueden creer, y para acompañarnos porque ellos saben que a nosotros nos duele ”, señaló.

La despedida dejó en evidencia el lugar que Confessore ocupaba dentro y fuera de la pantalla. Su profesionalismo, su calidez y los momentos compartidos con sus compañeros permanecerán en el recuerdo de quienes hoy lamentan su partida.