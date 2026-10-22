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ESCÁNDALO

Se supo quién fue la persona que gritó contra Chiche Gelblung en medio del homenaje en los Martín Fierro

En DDM dieron a conocer el nombre del sujeto que pegó un grito en pleno homenaje a Chiche Gelblung en los Martín Fierro.

Se supo quién fue la persona que gritó contra Chiche Gelbrlung en medio del homenaje en los Martín Fierro

Se supo quién fue la persona que gritó contra Chiche Gelbrlung en medio del homenaje en los Martín Fierro

Un momento de tensión se vivió durante el homenaje a Chiche Gelblung en la entrega de los Martín Fierro de Radio 2026. En medio del reconocimiento al histórico periodista, un grito interrumpió la ceremonia y generó repercusiones. Ahora, se conoció quién fue el hombre que protagonizó el episodio.

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La revelación llegó de la mano de Santiago Riva Roy en DDM (América TV), donde dio a conocer la identidad de la persona que lanzó el grito durante el homenaje. Según contó el periodista, se trató del humorista Nahuel Prado.

El episodio tuvo lugar durante la gala celebrada el miércoles 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte, donde las principales figuras de la radio argentina se reunieron para distinguir las producciones y los profesionales más destacados del último año. La ceremonia también incluyó homenajes a otras figuras del medio.

El reconocimiento a Gelblung tuvo una carga emotiva especial, ya que el periodista murió el 9 de septiembre de 2026, a los 82 años. Su trayectoria de más de cinco décadas en los medios fue recordada a través de un video narrado por Rolando Graña, que repasó su estilo provocador y su lugar en la historia del periodismo argentino.

El mal momento que vivió Nancy Duré en los Martín Fierro

Nancy Duré vivió un incómodo momento en los Martín Fierro de Radio cuando llegó a la mesa 25, donde tenía su lugar asignado, y encontró todas las sillas ocupadas. La periodista e integrante de APTRA debió permanecer de pie durante unos 20 minutos mientras la organización intentaba resolver el inconveniente, sin lograr identificar quién había ocupado su asiento.

Finalmente, la trasladaron a otro sector, junto a la mesa de Baby Etchecopar, su excompañero, quien se solidarizó con ella y le hizo espacio para que pudiera acomodarse. Así, Duré pudo disfrutar del resto de la ceremonia, aunque nunca se aclaró quién se había quedado con su ubicación original.

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