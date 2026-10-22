Se supo quién fue la persona que gritó contra Chiche Gelblung en medio del homenaje en los Martín Fierro

El mal momento que vivió Nancy Duré en los Martín Fierro

Nancy Duré vivió un incómodo momento en los Martín Fierro de Radio cuando llegó a la mesa 25, donde tenía su lugar asignado, y encontró todas las sillas ocupadas. La periodista e integrante de APTRA debió permanecer de pie durante unos 20 minutos mientras la organización intentaba resolver el inconveniente, sin lograr identificar quién había ocupado su asiento.

Finalmente, la trasladaron a otro sector, junto a la mesa de Baby Etchecopar, su excompañero, quien se solidarizó con ella y le hizo espacio para que pudiera acomodarse. Así, Duré pudo disfrutar del resto de la ceremonia, aunque nunca se aclaró quién se había quedado con su ubicación original.