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Arrasa en Netflix: Mercedes Morán se luce con la miniserie más vista y tiene 4 episodios

Esta serie argentina de Netflix, protagonizada por Mercedes Morán y Dolores Fonzi, combina drama familiar y terror en apenas cuatro capítulos.

Arrasa en Netflix: Mercedes Morán se luce con la miniserie más vista y tiene 4 episodios. (Foto: Archivo)

Arrasa en Netflix: Mercedes Morán se luce con la miniserie más vista y tiene 4 episodios. (Foto: Archivo)

Netflix sumó a su catálogo una producción argentina que propone una experiencia diferente para quienes disfrutan de las historias sobrenaturales. Con Mercedes Morán como protagonista, Mis muertos tristes presentó una trama en la que las presencias del más allá se mezclan con los conflictos familiares, los recuerdos dolorosos y los secretos que los personajes intentaron dejar atrás.

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La ficción está dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín, quien apostó por una atmósfera inquietante y un relato íntimo. La historia se desarrolla a partir de una mujer que puede ver y escuchar a los muertos, una capacidad que marcó su vida y que se vuelve mucho más difícil de controlar cuando descubre que otra integrante de su familia comparte ese don.

Con cuatro capítulos, la producción combina drama, misterio y elementos del terror. Además, está basada en una obra de la escritora argentina Mariana Enriquez, una autora reconocida por explorar los aspectos más perturbadores de la realidad a través de la literatura.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

Mercedes Morán protagoniza Mis muertos tristes en Netflix

La presencia de Mercedes Morán ocupa un lugar central en Mis muertos tristes. La actriz encabeza una producción que combina la intimidad de un drama familiar con una dimensión sobrenatural capaz de alterar la vida cotidiana de sus personajes.

La historia no se limita a presentar apariciones fantasmales. También explora la manera en que una persona aprende a convivir con aquello que no puede explicar y con las consecuencias emocionales de una capacidad que nunca eligió tener.

En ese contexto, Morán interpreta a Ema, una médica de 60 años que lleva mucho tiempo intentando mantener cierta distancia respecto de los muertos que puede percibir. Para ella, esas apariciones no son simples imágenes fugaces ni fenómenos aislados. Son presencias que forman parte de su experiencia diaria y que, en ocasiones, la enfrentan con el sufrimiento ajeno.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

De qué trata Mis muertos tristes, la serie argentina de Netflix

La historia de Mis muertos tristes comienza con una característica que condicionó la vida de su protagonista: Ema puede ver y escuchar a las personas fallecidas. Sin embargo, lejos de considerar esa capacidad un privilegio, la mujer aprendió a evitar las situaciones que pudieran acercarla al dolor de los demás.

La sinopsis oficial presenta el punto de partida con una frase que resume el conflicto principal: "Emma ve fantasmas desde que murió su madre, cuyo espíritu no la abandona. Pero todo cambia cuando su sobrina demuestra tener el mismo don".

Todo se modifica cuando su sobrina Julie llega a su casa y demuestra que también puede comunicarse con los muertos. La joven, interpretada por Carolina Sánchez Álvarez, experimenta ese vínculo de una manera mucho más intensa, perturbadora y difícil de manejar.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

El encuentro familiar obliga a Ema a abandonar las estrategias que utilizó durante años para mantener a raya su capacidad. Lo que parecía una situación privada empieza a adquirir dimensiones inesperadas y amenaza con alterar la tranquilidad del entorno.

Cuántos capítulos tiene Mis muertos tristes en Netflix

Uno de los datos destacados de la producción es su formato breve. La serie cuenta con cuatro capítulos, una estructura que concentra la historia en una temporada corta.

Ese formato permite seguir el conflicto de Ema y Julie sin la extensión de una ficción de varias temporadas.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

La trama avanza desde una situación familiar hacia un escenario cada vez más complejo. La protagonista debe enfrentarse a hechos que alteran su rutina y que la obligan a revisar decisiones vinculadas con su pasado.

Para quienes buscan una historia breve con elementos de misterio, drama y terror gótico, los cuatro capítulos representan una alternativa dentro del catálogo de Netflix.

El elenco principal de Mis muertos tristes

  • Mercedes Morán

  • Dolores Fonzi

  • Alejandra Flechner

  • Carolina Álvarez

  • Carlos Portaluppi

  • Luz Jiménez

  • Germán de Silva

Mirá el tráiler oficial de Mis muertos tristes

En pocas palabras

  • Netflix: La plataforma suma una producción argentina de terror y drama familiar.
  • Mercedes Morán: La actriz protagoniza esta miniserie de cuatro capítulos.
  • Argumento: Una mujer que ve muertos debe lidiar con su don cuando su sobrina lo manifiesta.
Resumen generado por Thinkindot AI
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