Netflix: Tom Cruise y Nicole Kidman brillan en esta película sobre fidelidad, fantasías y sexualidad

Uno de los momentos fundamentales de Ojos bien cerrados ocurre cuando Alice le confiesa a su esposo que alguna vez sintió un deseo intenso por otro hombre. La revelación altera la percepción que Bill tenía de su relación y desencadena una serie de pensamientos que lo llevan a cuestionar su propia vida sentimental.

Hasta entonces, el protagonista parecía confiar en la estabilidad de su matrimonio. Sin embargo, escuchar a su esposa hablar abiertamente de una fantasía que había mantenido en silencio lo enfrenta a una realidad incómoda: incluso dentro de una pareja consolidada pueden existir deseos que el otro desconoce.

La película plantea así una pregunta que atraviesa toda la historia: ¿hasta qué punto una fantasía puede afectar una relación, incluso cuando nunca llega a convertirse en un hecho?

El legado de Stanley Kubrick y su última película

Ojos bien cerrados ocupó un lugar especial en la trayectoria de Stanley Kubrick, uno de los cineastas más reconocidos de la historia del cine. El director también estuvo detrás de películas como El resplandor, La naranja mecánica y 2001: Odisea del espacio, obras que se distinguieron por sus propuestas visuales y sus múltiples posibilidades de interpretación.

Estrenada en 1999, Ojos bien cerrados fue su último largometraje. La producción mantuvo varios de los rasgos asociados con su estilo: una narración meticulosa, escenas cargadas de tensión y una atención particular a los detalles visuales.

En esta ocasión, Kubrick se concentró en la intimidad de una pareja y en los conflictos que pueden aparecer cuando las certezas comienzan a desmoronarse.

Las fantasías y los secretos que esconde un matrimonio

El conflicto entre Bill y Alice constituye el núcleo emocional de la película. Aunque ambos comparten una vida en común, la historia muestra que esa cercanía no significa que conozcan todos los pensamientos y deseos del otro.

La confesión de Alice funciona como un punto de inflexión porque obliga a Bill a considerar una posibilidad que prefería mantener fuera de su realidad cotidiana. Desde ese instante, la relación queda atravesada por una pregunta que ninguno puede resolver de manera inmediata: cuánto conocen realmente el uno del otro.

La película no presenta las fantasías como una prueba automática de deslealtad. Su interés se concentra en las consecuencias que pueden tener cuando salen a la luz y chocan con las expectativas de una pareja.

Para Bill, el deseo que Alice experimentó en el pasado adquiere una dimensión que va más allá de las circunstancias originales. La revelación despierta celos y lo impulsa a buscar experiencias que parecen responder a una necesidad de reafirmación personal.

Sin embargo, su recorrido también expone las contradicciones de esa reacción. El protagonista quiere comprender los deseos de su esposa, pero al mismo tiempo se enfrenta a situaciones que ponen a prueba sus propios principios.

Tráiler oficial de Ojos bien cerrados con Tom Cruise y Nicole Kidman