Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti arrasan con el estreno de la película más esperada del año

La situación lo lleva a revisar sus propias convicciones y a preguntarse hasta dónde puede llegar su intervención profesional. Lo que antes parecía funcionar como una guía para abordar los problemas de sus pacientes empieza a mostrar limitaciones, lo que abre un período de incertidumbre en su vida laboral.

El conflicto toma un rumbo particular cuando aparece un escritor interpretado por Diego Peretti. El hombre llega al consultorio en medio de un bloqueo creativo que le impide desarrollar nuevas ideas y avanzar con su trabajo. La dificultad para encontrar inspiración se convierte en el punto de partida de una relación que pronto se aparta de los esquemas habituales de una terapia.

(Foto: Gentileza Netflix).

Las claves del estreno que reúne a Darín y Peretti en Netflix

El lanzamiento de Lo dejamos acá reúne varios elementos que explican el interés por la película. En primer lugar, la presencia de Ricardo Darín y Diego Peretti coloca a dos intérpretes reconocidos al frente de una misma historia.

A eso se suma la dirección de Hernán Goldfrid, quien estuvo detrás de Tesis sobre un homicidio y Música en espera, y el guion de Emanuel Díez, vinculado con producciones como El encargado, Nada y Coppola, el representante.

Otro aspecto destacado es la participación de Ricardo Darín en la producción junto con Chino Darín y Federico Posternak, vinculados a Kenya Films. El proyecto reúne así a profesionales con experiencia en distintos espacios de la industria audiovisual argentina.

Con su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y su llegada a Netflix el 16 de octubre, Lo dejamos acá se prepara para presentar al público una nueva producción argentina protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti.

(Foto: Gentileza Netflix).

Ficha técnica de Lo dejamos acá en Netflix

Dirección: Hernán Goldfrid

Guion: Emanuel Diez

Producción: Kenya Films

Productores: Federico Posternak, Ricardo Darín, Chino Darín

Elenco: Ricardo Darín, Diego Peretti, Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría, Miriam Odorico

Fotografía: Rodrigo Pulpeiro

Música: Roque Baños

Edición: Andrés Quaranta

Diseño de vestuario: Jam Monti

Sonido: Martín Porta

Diseño de producción: Daniel Gimelberg

Duración: 01:37

Año de producción: 2026

Cuándo se estrena Lo dejamos acá en Netflix

La fecha de estreno de Lo dejamos acá en Netflix es el viernes 16 de octubre de 2026. La película estará disponible en la plataforma a partir de ese día, de acuerdo con la información difundida sobre su lanzamiento.

El lanzamiento permitirá que los espectadores encuentren una nueva película argentina protagonizada por dos intérpretes conocidos, con una historia que se desarrolla alrededor de un vínculo profesional que comienza a salirse de los límites previstos.

Tráiler oficial de Lo dejamos acá en Netflix