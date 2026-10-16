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Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti arrasan con el estreno de la película más esperada del año

"Lo dejamos acá" llegó a Netflix este 16 de octubre con Ricardo Darín y Diego Peretti al frente de esta novedosa comedia negra argentina.

Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti arrasan con el estreno de la película más esperada del año. (Foto: Gentileza Netflix)

Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti arrasan con el estreno de la película más esperada del año. (Foto: Gentileza Netflix)

La película argentina Lo dejamos acá llegará a Netflix el 16 de octubre y reunirá en esta producción a dos figuras destacadas de la actuación nacional: Ricardo Darín y Diego Peretti. El largometraje, dirigido por Hernán Goldfrid, tuvo su estreno mundial en la 74.ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián antes de desembarcar en la plataforma de streaming.

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La trama gira alrededor de un psicólogo que ha perdido la fe en la terapia tradicional cruza todos los límites éticos para ayudar a un escritor bloqueado en esta novedosa comedia negra argentina.

La película propone una mirada sobre las certezas que pueden ponerse en duda cuando las herramientas habituales dejan de ofrecer las respuestas esperadas. La participación de Darín y Peretti, sumada al equipo creativo detrás del proyecto, convierte al largometraje en uno de los estrenos argentinos destacados de la semana.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

De qué trata Lo dejamos acá, la película con Ricardo Darín y Diego Peretti

En Lo dejamos acá, Ricardo Darín interpreta a un psicoanalista que comienza a cuestionar los métodos que utilizó durante años en su profesión. El personaje atraviesa una crisis vinculada con su trabajo y se enfrenta a la necesidad de encontrar nuevas formas de acompañar a las personas que acuden a su consultorio.

La situación lo lleva a revisar sus propias convicciones y a preguntarse hasta dónde puede llegar su intervención profesional. Lo que antes parecía funcionar como una guía para abordar los problemas de sus pacientes empieza a mostrar limitaciones, lo que abre un período de incertidumbre en su vida laboral.

El conflicto toma un rumbo particular cuando aparece un escritor interpretado por Diego Peretti. El hombre llega al consultorio en medio de un bloqueo creativo que le impide desarrollar nuevas ideas y avanzar con su trabajo. La dificultad para encontrar inspiración se convierte en el punto de partida de una relación que pronto se aparta de los esquemas habituales de una terapia.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

Las claves del estreno que reúne a Darín y Peretti en Netflix

El lanzamiento de Lo dejamos acá reúne varios elementos que explican el interés por la película. En primer lugar, la presencia de Ricardo Darín y Diego Peretti coloca a dos intérpretes reconocidos al frente de una misma historia.

A eso se suma la dirección de Hernán Goldfrid, quien estuvo detrás de Tesis sobre un homicidio y Música en espera, y el guion de Emanuel Díez, vinculado con producciones como El encargado, Nada y Coppola, el representante.

Otro aspecto destacado es la participación de Ricardo Darín en la producción junto con Chino Darín y Federico Posternak, vinculados a Kenya Films. El proyecto reúne así a profesionales con experiencia en distintos espacios de la industria audiovisual argentina.

Con su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y su llegada a Netflix el 16 de octubre, Lo dejamos acá se prepara para presentar al público una nueva producción argentina protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

Ficha técnica de Lo dejamos acá en Netflix

  • Dirección: Hernán Goldfrid
  • Guion: Emanuel Diez
  • Producción: Kenya Films
  • Productores: Federico Posternak, Ricardo Darín, Chino Darín
  • Elenco: Ricardo Darín, Diego Peretti, Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría, Miriam Odorico
  • Fotografía: Rodrigo Pulpeiro
  • Música: Roque Baños
  • Edición: Andrés Quaranta
  • Diseño de vestuario: Jam Monti
  • Sonido: Martín Porta
  • Diseño de producción: Daniel Gimelberg
  • Duración: 01:37
  • Año de producción: 2026

Cuándo se estrena Lo dejamos acá en Netflix

La fecha de estreno de Lo dejamos acá en Netflix es el viernes 16 de octubre de 2026. La película estará disponible en la plataforma a partir de ese día, de acuerdo con la información difundida sobre su lanzamiento.

El lanzamiento permitirá que los espectadores encuentren una nueva película argentina protagonizada por dos intérpretes conocidos, con una historia que se desarrolla alrededor de un vínculo profesional que comienza a salirse de los límites previstos.

Tráiler oficial de Lo dejamos acá en Netflix

En pocas palabras

  • Estreno en Netflix: La película argentina "Lo dejamos acá", protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, se lanzó el 16 de octubre.
  • Trama: La comedia negra sigue a un psicólogo que cruza límites éticos para ayudar a un escritor con bloqueo creativo.
  • Producción: Dirigida por Hernán Goldfrid, cuenta con guion de Emanuel Diez y producción de Kenya Films.
Resumen generado por Thinkindot AI
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