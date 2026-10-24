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Arrasan en Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti se lucen con la película más vista en el mundo

"Lo dejamos acá" alcanzó el primer puesto mundial de Netflix con más de 3 millones de visualizaciones y el reencuentro de Ricardo Darín y Diego Peretti.

Arrasan en Netflix Ricardo Darín y Diego Peretti se lucen con la película más vista en el mundo. (Foto: Archivo)

Arrasan en Netflix Ricardo Darín y Diego Peretti se lucen con la película más vista en el mundo. (Foto: Archivo)

Lo dejamos acá consiguió un resultado destacado en Netflix y llevó una producción argentina a la cima del ranking mundial semanal de películas de habla no inglesa. Desde su estreno, el 16 de octubre, la película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti sumó más de 3 millones de visualizaciones en todo el mundo y se ubicó en el primer puesto de la clasificación de la plataforma.

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La producción está dirigida por Hernán Goldfrid y fue realizada por Kenya Films. Con una duración de una hora y 37 minutos, la película propone un relato centrado en un terapeuta que comienza a cuestionar los métodos tradicionales de su profesión y decide intervenir de manera directa en los problemas de sus pacientes. Sin embargo, su aparente capacidad para encontrar soluciones empieza a mostrar un costado más complejo cuando conoce a un escritor que atraviesa un bloqueo creativo.

El resultado fue especialmente significativo en el mercado argentino. Durante su primera semana, la película también lideró el ranking semanal de Netflix en Argentina y Uruguay. A su vez, ingresó al Top 10 de España, Chile, Costa Rica, Israel, Paraguay y Venezuela, una presencia que amplió el alcance de la producción más allá de su país de origen.

El recorrido de Lo dejamos acá en Netflix quedó marcado así por dos elementos centrales: la popularidad de sus protagonistas y una trama que utiliza la relación entre un psicoanalista y un escritor para explorar las contradicciones humanas.

El personaje de Ricardo Darín que transforma la terapia en un conflicto

En la película, Ricardo Darín interpreta a Ulises Verón, un psicoanalista pragmático que comienza a perder la confianza en los procedimientos habituales de la terapia. Cansado de los procesos que considera demasiado lentos, el personaje decide adoptar una postura más directa y empieza a intervenir en la vida de quienes acuden a su consulta.

Su objetivo parece sencillo: conseguir resultados concretos y resolver los conflictos de sus pacientes. Sin embargo, esa búsqueda lo lleva a atravesar límites profesionales que, en principio, deberían mantenerse claros.

En ese sentido, la necesidad de ayudar a otros convive con otra cuestión: la satisfacción que obtiene cuando sus intervenciones parecen confirmar que tiene razón. Esa contradicción introduce una dimensión incómoda en el personaje y plantea interrogantes sobre los límites entre acompañar a una persona y decidir por ella.

La llegada de Diego Peretti cambia el rumbo de la historia

El equilibrio de Ulises Verón empieza a resquebrajarse cuando aparece Martín Bouchard, el escritor interpretado por Diego Peretti. El personaje atraviesa un bloqueo creativo y llega a la consulta en busca de una salida para una situación que no consigue resolver por sus propios medios.

La relación entre ambos se convierte en el núcleo narrativo de la película. El terapeuta cree haber encontrado una manera eficaz de resolver los problemas ajenos, mientras que el escritor introduce preguntas y resistencias que ponen a prueba esa seguridad.

El conflicto no se limita a una disputa entre dos personalidades diferentes. A medida que avanza el relato, la película plantea la posibilidad de que los dos hombres tengan más puntos en común de los que están dispuestos a reconocer.

En ese contexto, el trabajo de Darín y Peretti sostiene buena parte de la tensión narrativa. La interacción entre ambos permite combinar momentos de incomodidad, humor ácido y discusiones sobre las decisiones personales.

El reencuentro de Darín y Peretti con Hernán Goldfrid

La película también reunió a Hernán Goldfrid con dos actores con los que ya había trabajado en proyectos anteriores. El director colaboró con Diego Peretti en Música en espera y con Ricardo Darín en Tesis sobre un homicidio.

En Lo dejamos acá, ese vínculo previo se trasladó a una historia que exige una interacción constante entre sus protagonistas. El enfrentamiento entre Verón y Bouchard se apoya en las diferencias de carácter, los intercambios verbales y la progresiva exposición de sus contradicciones.

El resultado pone el foco en dos hombres que llegan a sus respectivos límites desde lugares diferentes. Uno intenta resolver los problemas ajenos mediante intervenciones cada vez más directas; el otro busca superar un bloqueo que afecta su capacidad de crear.

Esa relación es el centro de una historia que combina el humor negro con una mirada sobre la necesidad de controlar las situaciones y la dificultad de aceptar las propias limitaciones.

Tráiler oficial de Lo dejamos acá en Netflix

En pocas palabras

  • Lo dejamos acá: La película argentina lidera el ranking mundial de Netflix con más de 3 millones de visualizaciones.
  • Protagonistas: El film reúne a Ricardo Darín y Diego Peretti en una trama sobre terapia y bloqueos creativos.
  • Alcance internacional: El éxito se replica en Argentina, Uruguay, España, Chile y otros países.
Resumen generado por Thinkindot AI
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