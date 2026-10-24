Arrasan en Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti se lucen con la película más vista en el mundo

El personaje de Ricardo Darín que transforma la terapia en un conflicto

En la película, Ricardo Darín interpreta a Ulises Verón, un psicoanalista pragmático que comienza a perder la confianza en los procedimientos habituales de la terapia. Cansado de los procesos que considera demasiado lentos, el personaje decide adoptar una postura más directa y empieza a intervenir en la vida de quienes acuden a su consulta.

Su objetivo parece sencillo: conseguir resultados concretos y resolver los conflictos de sus pacientes. Sin embargo, esa búsqueda lo lleva a atravesar límites profesionales que, en principio, deberían mantenerse claros.

En ese sentido, la necesidad de ayudar a otros convive con otra cuestión: la satisfacción que obtiene cuando sus intervenciones parecen confirmar que tiene razón. Esa contradicción introduce una dimensión incómoda en el personaje y plantea interrogantes sobre los límites entre acompañar a una persona y decidir por ella.

La llegada de Diego Peretti cambia el rumbo de la historia

El equilibrio de Ulises Verón empieza a resquebrajarse cuando aparece Martín Bouchard, el escritor interpretado por Diego Peretti. El personaje atraviesa un bloqueo creativo y llega a la consulta en busca de una salida para una situación que no consigue resolver por sus propios medios.

La relación entre ambos se convierte en el núcleo narrativo de la película. El terapeuta cree haber encontrado una manera eficaz de resolver los problemas ajenos, mientras que el escritor introduce preguntas y resistencias que ponen a prueba esa seguridad.

El conflicto no se limita a una disputa entre dos personalidades diferentes. A medida que avanza el relato, la película plantea la posibilidad de que los dos hombres tengan más puntos en común de los que están dispuestos a reconocer.

En ese contexto, el trabajo de Darín y Peretti sostiene buena parte de la tensión narrativa. La interacción entre ambos permite combinar momentos de incomodidad, humor ácido y discusiones sobre las decisiones personales.

El reencuentro de Darín y Peretti con Hernán Goldfrid

La película también reunió a Hernán Goldfrid con dos actores con los que ya había trabajado en proyectos anteriores. El director colaboró con Diego Peretti en Música en espera y con Ricardo Darín en Tesis sobre un homicidio.

En Lo dejamos acá, ese vínculo previo se trasladó a una historia que exige una interacción constante entre sus protagonistas. El enfrentamiento entre Verón y Bouchard se apoya en las diferencias de carácter, los intercambios verbales y la progresiva exposición de sus contradicciones.

El resultado pone el foco en dos hombres que llegan a sus respectivos límites desde lugares diferentes. Uno intenta resolver los problemas ajenos mediante intervenciones cada vez más directas; el otro busca superar un bloqueo que afecta su capacidad de crear.

Esa relación es el centro de una historia que combina el humor negro con una mirada sobre la necesidad de controlar las situaciones y la dificultad de aceptar las propias limitaciones.

Tráiler oficial de Lo dejamos acá en Netflix