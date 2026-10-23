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Está en Netflix, apenas dura 88 minutos y es la película del momento en Argentina

"Primate" llegó a Netflix Argentina con 88 minutos de terror y suspenso. La película sorprendió con una historia de supervivencia extrema.

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Está en Netflix, apenas dura 88 minutos y es la película del momento en Argentina. (Foto: Archivo)

El catálogo de Netflix Argentina incorporó una película que promete mantener en tensión a los amantes del terror durante apenas una hora y 28 minutos. Se trata de "Primate", una producción de 2025 que combina violencia, suspenso y una historia de supervivencia en la que un animal que formaba parte de una familia se convierte en el mayor peligro para sus integrantes.

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Qué ver en Netflix: Rodrigo de la Serna se luce en la mejor película para este fin de semana. (Foto: Archivo)

La película llamó la atención de los suscriptores por su propuesta directa y su duración breve. La producción consiguió ubicarse en el Top 10 entre las películas más vistas de la plataforma en el país, según los datos difundidos en la información original.

Su historia se apoya en una premisa inquietante: aquello que alguna vez fue parte de la vida cotidiana puede transformarse, de un momento a otro, en una amenaza imposible de controlar. En este caso, el protagonista del horror es un chimpancé cuyo comportamiento cambia radicalmente y obliga a un grupo de jóvenes a luchar por sus vidas.

La propuesta apunta especialmente a quienes disfrutan de las películas de terror con ataques de animales, escenas de violencia explícita y personajes que deben reaccionar rápidamente para sobrevivir. Sin recurrir a una trama sobrenatural, Primate construye el miedo a partir de una situación concreta, en la que el peligro se encuentra mucho más cerca de lo que los protagonistas imaginan.

De qué trata Primate, la película de terror disponible en Netflix

La trama sigue a Lucy, una joven que se reúne con sus amigos para disfrutar de unos días de descanso. El encuentro comienza como una experiencia distendida, con la intención de compartir tiempo juntos lejos de las preocupaciones cotidianas.

Sin embargo, la situación cambia cuando el chimpancé que forma parte de la familia comienza a mostrar un comportamiento agresivo. Lo que inicialmente podría parecer una reacción inesperada se convierte en el origen de una serie de acontecimientos aterradores.

Los jóvenes quedan atrapados en una situación en la que deben buscar sobrevivir. La amenaza no responde a las reglas habituales de una confrontación y obliga a los personajes a mantenerse alerta ante un animal cuyo comportamiento resulta cada vez más impredecible.

El principal atractivo de Primate está en esa transformación: un entorno familiar se convierte en una trampa y una situación cotidiana deriva en una lucha por mantenerse con vida.

Según el resumen oficial en Netflix: "Cuando vuelve a casa por el verano, una estudiante universitaria se ve arrastrada a una lucha por la supervivencia contra el chimpancé de su fallecida madre".

El elenco principal de Primate

  • Johnny Sequoyah
  • Jessica Alexander
  • Troy Kotsur
  • Victoria Wyant
  • Gia Hunter
  • Benjamin Cheng
  • Charlie Mann
  • Tienne Simon
  • Miguel Torres Umba

Cuánto dura Primate y por qué es una opción para ver en una noche

Uno de los puntos que distingue a Primate dentro del catálogo de Netflix es su duración. La película tiene 88 minutos.

Ese tiempo permite desarrollar una historia de terror sin exigir varias horas frente a la pantalla. Para quienes prefieren películas breves y un conflicto que se desarrolla de manera directa, la producción representa una alternativa para una noche de cine en casa.

La duración también acompaña el tipo de relato que propone. La historia se concentra en la amenaza que enfrenta el grupo de jóvenes y en sus intentos por sobrevivir, sin alejarse de ese conflicto principal.

Así, Primate se presenta como una opción para quienes quieren ver una película completa en menos de una hora y media, pero no quieren renunciar a una experiencia cargada de suspenso.

La propuesta puede resultar especialmente atractiva para los seguidores del terror físico, las historias de encierro y las películas en las que los personajes deben enfrentarse a circunstancias extremas.

Tráiler oficial de Primate

En pocas palabras

  • Netflix: Sumó "Primate", una película de terror de 88 minutos sobre supervivencia extrema.
  • Trama: Un chimpancé familiar cambia su comportamiento, desatando una lucha por la vida de jóvenes.
  • Clasificación: El film combina violencia y suspenso, ubicándose en el Top 10 de la plataforma en Argentina.
Resumen generado por Thinkindot AI
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