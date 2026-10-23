Está en Netflix, apenas dura 88 minutos y es la película del momento en Argentina

De qué trata Primate, la película de terror disponible en Netflix

La trama sigue a Lucy, una joven que se reúne con sus amigos para disfrutar de unos días de descanso. El encuentro comienza como una experiencia distendida, con la intención de compartir tiempo juntos lejos de las preocupaciones cotidianas.

Sin embargo, la situación cambia cuando el chimpancé que forma parte de la familia comienza a mostrar un comportamiento agresivo. Lo que inicialmente podría parecer una reacción inesperada se convierte en el origen de una serie de acontecimientos aterradores.

Los jóvenes quedan atrapados en una situación en la que deben buscar sobrevivir. La amenaza no responde a las reglas habituales de una confrontación y obliga a los personajes a mantenerse alerta ante un animal cuyo comportamiento resulta cada vez más impredecible.

El principal atractivo de Primate está en esa transformación: un entorno familiar se convierte en una trampa y una situación cotidiana deriva en una lucha por mantenerse con vida.

Según el resumen oficial en Netflix: "Cuando vuelve a casa por el verano, una estudiante universitaria se ve arrastrada a una lucha por la supervivencia contra el chimpancé de su fallecida madre".

El elenco principal de Primate

Johnny Sequoyah

Jessica Alexander

Troy Kotsur

Victoria Wyant

Gia Hunter

Benjamin Cheng

Charlie Mann

Tienne Simon

Miguel Torres Umba

Cuánto dura Primate y por qué es una opción para ver en una noche

Uno de los puntos que distingue a Primate dentro del catálogo de Netflix es su duración. La película tiene 88 minutos.

Ese tiempo permite desarrollar una historia de terror sin exigir varias horas frente a la pantalla. Para quienes prefieren películas breves y un conflicto que se desarrolla de manera directa, la producción representa una alternativa para una noche de cine en casa.

La duración también acompaña el tipo de relato que propone. La historia se concentra en la amenaza que enfrenta el grupo de jóvenes y en sus intentos por sobrevivir, sin alejarse de ese conflicto principal.

Así, Primate se presenta como una opción para quienes quieren ver una película completa en menos de una hora y media, pero no quieren renunciar a una experiencia cargada de suspenso.

La propuesta puede resultar especialmente atractiva para los seguidores del terror físico, las historias de encierro y las películas en las que los personajes deben enfrentarse a circunstancias extremas.

Tráiler oficial de Primate