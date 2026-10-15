Bisglicinato de magnesio: qué tan bueno es para la salud

Las recomendaciones de consumo diario en adultos oscilan entre los 300 y los 420 miligramos, según factores como la edad y el sexo. Sin embargo, una parte de la población de los países occidentales no alcanza estas cantidades debido a una alimentación con abundancia de productos ultraprocesados y un consumo insuficiente de legumbres, semillas, frutos secos y verduras de hoja verde.

Aunque el déficit severo es poco frecuente, una insuficiencia puede pasar inadvertida y manifestarse mediante síntomas inespecíficos. Entre ellos se encuentran el cansancio constante, la menor tolerancia al estrés, los calambres musculares, la rigidez, los espasmos, los tics en el párpado y las dificultades para conciliar el sueño o despertarse con sensación de descanso. También pueden aparecer irritabilidad y palpitaciones.

Por qué se destaca el bisglicinato frente a otras formas de magnesio

En el mercado existen distintas presentaciones de suplementos, como el óxido, el citrato, el malato y el cloruro de magnesio. Estas formas presentan diferencias en su absorción y tolerancia gastrointestinal.

El bisglicinato de magnesio, también conocido como glicinato de magnesio, es una forma quelada en la que el mineral está unido a dos moléculas del aminoácido glicina. Segarra señala tres características de esta presentación: su biodisponibilidad, su tolerancia digestiva y el posible efecto relajante de la glicina.

En cuanto a la absorción, presenta ventajas frente a formas como el óxido de magnesio, cuya biodisponibilidad es menor. Además, suele tener una buena tolerancia gastrointestinal y puede generar menos molestias digestivas que otras presentaciones. El citrato, por ejemplo, puede ejercer un efecto laxante, especialmente en determinadas dosis.

Por otra parte, la glicina actúa como neurotransmisor inhibidor y participa en procesos relacionados con la regulación del sistema nervioso. Esta característica contribuye al interés por la combinación de ambos componentes y sus posibles efectos sobre la relajación.

Qué beneficios se le atribuyen al bisglicinato de magnesio

En su análisis, el farmacéutico aborda distintas áreas de la salud en las que se estudia la suplementación con magnesio.

Salud cardiovascular y presión arterial: distintos metaanálisis señalan que la suplementación puede favorecer una reducción moderada de la presión arterial. El efecto puede ser más notorio en personas con valores elevados o con una ingesta insuficiente del mineral.

Estrés y descanso nocturno: Segarra explica que el magnesio interviene en la regulación de mecanismos vinculados con la respuesta fisiológica al estrés y la actividad del sistema nervioso. También se estudia su relación con el GABA, un neurotransmisor que participa en la inhibición neuronal. Aunque no actúa como un somnífero farmacológico, su papel en la relajación neuromuscular explica el interés por su posible contribución al descanso.

Sensibilidad a la insulina y metabolismo de la glucosa: el magnesio favorece el funcionamiento de los mecanismos relacionados con la insulina. Distintos estudios asocian una ingesta suficiente con un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y analizan sus posibles beneficios en personas con prediabetes o resistencia a la insulina.

Síndrome premenstrual: la suplementación, especialmente durante la segunda mitad del ciclo menstrual, se estudia por su posible contribución al alivio de síntomas como la hinchazón, el dolor mamario o pélvico, los cambios de humor y la retención de líquidos.

Recuperación muscular y salud ósea: el farmacéutico destaca la participación del magnesio en la relajación de las fibras musculares y en el funcionamiento muscular normal. También lo relaciona con el alivio de las tensiones acumuladas en el cuello y la espalda y con la prevención de contracturas en personas físicamente activas. Además, trabaja en conjunto con el calcio y la vitamina D en el mantenimiento del tejido óseo.

Quiénes tienen mayor riesgo de presentar una deficiencia de magnesio

Entre los grupos que Segarra identifica con mayor predisposición a presentar una ingesta insuficiente se encuentran las personas que consumen pocas verduras de hoja verde, semillas y legumbres, así como quienes atraviesan situaciones de estrés crónico.

También pueden tener un riesgo mayor los pacientes con enfermedades digestivas que comprometen la absorción intestinal, como la enfermedad de Crohn o la celiaquía, y las personas con diabetes mal controlada, debido al aumento de la eliminación de magnesio por la orina.

A estos grupos se suman quienes consumen alcohol de manera habitual y los adultos mayores, en quienes distintos factores relacionados con la alimentación, la absorción de nutrientes y el uso de medicamentos pueden favorecer niveles insuficientes.

Cómo tomar bisglicinato de magnesio y qué precauciones tener en cuenta

Para Segarra, conocer la cantidad de mineral que aporta cada producto y considerar las condiciones de salud de cada persona son aspectos importantes al momento de suplementar.

Magnesio elemental: al revisar el etiquetado, hay que identificar cuánto magnesio elemental aporta cada toma, sin confundirlo con el peso total del compuesto.

Dosis diaria: el rango mencionado por el farmacéutico es de entre 200 y 400 miligramos de magnesio elemental al día. Se propone comenzar con dosis moderadas y evaluar la tolerancia individual, teniendo en cuenta las necesidades de cada persona.

Momento de la toma: puede consumirse con alimentos o con el estómago vacío, según la tolerancia. Cuando el objetivo es favorecer el descanso o disminuir la tensión muscular, se plantea tomarlo por la tarde o entre una y dos horas antes de dormir.

Contraindicaciones e interacciones: las personas con enfermedad o insuficiencia renal deben evitar la suplementación sin autorización médica, ya que los riñones se encargan de eliminar el exceso de este mineral. También es necesario consultar con un profesional antes de combinarlo con determinados medicamentos, como algunos antibióticos, diuréticos y protectores gástricos, debido a las posibles interacciones.

Qué no puede hacer el bisglicinato de magnesio

Segarra enfatiza que el bisglicinato de magnesio no es una cura milagrosa ni reemplaza los tratamientos médicos para la hipertensión, la diabetes, los trastornos de ansiedad generalizada o el insomnio crónico.

Del mismo modo, el farmacéutico advierte que ningún suplemento puede compensar por sí solo una alimentación desequilibrada, la falta crónica de descanso o el sedentarismo. Por eso, plantea su uso como una herramienta complementaria dentro de un abordaje integral de la salud, que incluya actividad física regular, manejo del estrés y una nutrición adecuada.