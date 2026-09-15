Levadura de cerveza: los increíbles beneficios para la salud que no todos conocen

Esto significa que no produce fermentación ni genera gases en el organismo, sino que su función se limita al suministro de los componentes que contiene.

Su utilización también tiene antecedentes históricos. De acuerdo con Acha, existen registros de su empleo medicinal en papiros que datan del año 1500 a. C., lo que da cuenta de su uso a lo largo del tiempo.

Uno de los aspectos que destaca Acha es su contenido de aminoácidos esenciales. Si bien sus proteínas no son consideradas 100% completas, contiene aminoácidos como la lisina, que suele ser deficitario en los cereales.

Por este motivo, la especialista señala que puede funcionar como un complemento en dietas vegetarianas o veganas, al contribuir al perfil de aminoácidos necesario para la síntesis de nuevas fibras musculares y el incremento de la masa muscular.

Vitaminas de la levadura de cerveza: cuáles contiene y cómo actúan

La levadura de cerveza también se caracteriza por su contenido de vitaminas del grupo B, especialmente B2, B3 y B6.

Según Acha, estas vitaminas participan en el metabolismo energético y la síntesis celular, procesos vinculados con la reparación de las fibras musculares después del entrenamiento.

Por esta razón, la especialista destaca su aporte especialmente en personas que realizan deportes de resistencia o actividades con un elevado desgaste celular.

Más beneficios de la levadura de cerveza

Otro de los componentes destacados es el glutatión, un antioxidante que interviene frente al estrés oxidativo.

Durante el ejercicio intenso aumenta el metabolismo y, con ello, la producción de radicales libres. En este contexto, Acha explica que la levadura de cerveza aporta los componentes del glutatión juntos, lo que facilita su síntesis interna y contribuye a neutralizar el estrés oxidativo y prevenir el daño muscular.

La levadura de cerveza también aporta una cantidad elevada de fibra prebiótica, que sirve de alimento para la microbiota intestinal.

De acuerdo con la especialista, mantener una microbiota equilibrada puede contribuir a reducir la inflamación del organismo y favorecer la recuperación después de la actividad física.

Cómo y cuánto consumir de la levadura de cerveza

La levadura de cerveza se comercializa en diferentes presentaciones. Una de las más habituales es en cápsulas o comprimidos, que cuentan con una dosis establecida por el fabricante y suelen consumirse antes de las comidas principales con agua.

También se encuentra en polvo, una alternativa habitual y económica que puede incorporarse a batidos, jugos o comidas. Otra posibilidad es la presentación líquida, que puede disolverse en agua u otras bebidas.

La cantidad diaria recomendada por Acha oscila entre 3 y 6 gramos. La especialista aconseja comenzar con la dosis más baja y aumentarla de manera progresiva de acuerdo con la tolerancia y las necesidades de cada persona.

De esta manera, la levadura de cerveza se presenta como un alimento con distintos componentes de interés, entre ellos proteínas, aminoácidos esenciales, vitaminas del grupo B, glutatión y fibra prebiótica, que pueden resultar especialmente relevantes dentro de una alimentación orientada a la actividad física.