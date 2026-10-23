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Bombones Marroc: la receta fácil con tres ingredientes para hacer en casa

Los clásicos que se venden en kioscos y supermercados se pueden preparar en casa con chocolate con leche, chocolate blanco y mantequilla de maní.

Los clásicos que se venden en kioscos y supermercados se pueden preparar en casa con chocolate con leche

Los clásicos que se venden en kioscos y supermercados se pueden preparar en casa con chocolate con leche, chocolate blanco y mantequilla de maní.

Los bombones Marroc, que se venden en kioscos y supermercados, también se pueden preparar en casa con chocolate con leche, chocolate blanco y mantequilla de maní. Son ideales para disfrutar después de las comidas, acompañar una merienda o regalar.

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Ingredientes para hacer bombones Marroc caseros

  • 400 g de chocolate con leche

  • 200 g de chocolate blanco

  • 300 g de mantequilla de maní

Paso a paso: cómo preparar bombones Marroc caseros

(La receta corresponde al canal de cocina en YouTube "Cuk-it")

1. Preparar el molde y fundir el chocolate

  • Preparar el molde: elegir un molde cuadrado o rectangular, de aproximadamente 23 × 23 cm, y cubrir la base con papel manteca para facilitar el desmoldado.

  • Derretir el chocolate: colocar 200 g de chocolate con leche en un recipiente resistente al calor y fundirlo a baño maría. Para hacerlo, calentar agua en una olla hasta que hierva, retirar del fuego y apoyar el recipiente encima, sin que toque el agua. El vapor permitirá que el chocolate se derrita.

  • Mezclar hasta integrar: cuando el chocolate comience a fundirse, revolver hasta que se derrita por completo. Retirar el recipiente y secar bien su exterior para evitar que entre agua en contacto con el chocolate.

También se puede utilizar el microondas: calentar el chocolate en tandas de 10 a 20 segundos a temperatura máxima y mezclar después de cada una, hasta que esté completamente fundido.

2. Preparar la primera capa de chocolate con leche

  • Incorporar la mantequilla de maní: agregar 75 g al chocolate fundido y mezclar hasta integrar ambos ingredientes.

  • Distribuir la preparación: verter la mezcla en el molde y extenderla con una espátula para formar una capa pareja.

  • Eliminar las burbujas: dar unos golpes suaves al molde sobre la mesada para quitar el aire que pueda haber quedado en el interior.

  • Dejar solidificar: esperar a que el chocolate se endurezca a temperatura ambiente antes de continuar con la siguiente capa.

Es preferible evitar la heladera durante esta etapa, ya que el chocolate puede endurecerse demasiado y resultar más difícil de cortar sin que se quiebre.

3. Agregar la capa de chocolate blanco

  • Fundir el chocolate blanco: colocarlo en un recipiente y derretirlo a baño maría.

  • Sumar la mantequilla de maní: incorporar 150 g y mezclar hasta obtener una preparación homogénea.

  • Formar la segunda capa: verter la mezcla sobre la primera capa de chocolate con leche, que debe estar completamente sólida.

  • Emparejar y dejar solidificar: distribuir la preparación con una espátula, dar unos golpes suaves al molde y dejar reposar a temperatura ambiente hasta que se endurezca.

4. Completar la última capa de chocolate

  • Derretir el chocolate: fundir los 200 g restantes de chocolate con leche a baño maría.

  • Agregar la mantequilla de maní: incorporar los 75 g restantes y mezclar hasta integrar.

  • Cubrir la preparación: verter la mezcla sobre la capa de chocolate blanco y extenderla de manera uniforme.

  • Dejar solidificar: dar unos golpes suaves al molde para emparejar la superficie y esperar a que la última capa se endurezca por completo a temperatura ambiente.

5. Desmoldar y cortar los bombones

  • Retirar del molde: una vez que las tres capas estén firmes, desmoldar la preparación y quitar el papel manteca.

  • Cortar en barras: dividir la placa de chocolate en tiras de aproximadamente 3 cm de ancho. Se puede utilizar una tira de papel como guía para mantener una medida uniforme.

  • Formar los bombones: cortar las barras en cuadrados de 3 × 3 cm para obtener las porciones individuales.

Cómo conservar los bombones Marroc caseros

Una vez cortados, se pueden disfrutar en el momento o guardar en una bolsa plástica bien cerrada o en un recipiente hermético.

Si la temperatura ambiente es fresca, pueden conservarse fuera de la heladera. En días de mucho calor, conviene refrigerarlos para evitar que el chocolate se ablande.

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