Bombones Marroc: la receta fácil con tres ingredientes para hacer en casa

2. Preparar la primera capa de chocolate con leche

Incorporar la mantequilla de maní: agregar 75 g al chocolate fundido y mezclar hasta integrar ambos ingredientes.

Distribuir la preparación: verter la mezcla en el molde y extenderla con una espátula para formar una capa pareja.

Eliminar las burbujas: dar unos golpes suaves al molde sobre la mesada para quitar el aire que pueda haber quedado en el interior.

Dejar solidificar: esperar a que el chocolate se endurezca a temperatura ambiente antes de continuar con la siguiente capa.

Es preferible evitar la heladera durante esta etapa, ya que el chocolate puede endurecerse demasiado y resultar más difícil de cortar sin que se quiebre.

3. Agregar la capa de chocolate blanco

Fundir el chocolate blanco: colocarlo en un recipiente y derretirlo a baño maría.

Sumar la mantequilla de maní: incorporar 150 g y mezclar hasta obtener una preparación homogénea.

Formar la segunda capa: verter la mezcla sobre la primera capa de chocolate con leche, que debe estar completamente sólida.

Emparejar y dejar solidificar: distribuir la preparación con una espátula, dar unos golpes suaves al molde y dejar reposar a temperatura ambiente hasta que se endurezca.

4. Completar la última capa de chocolate

Derretir el chocolate: fundir los 200 g restantes de chocolate con leche a baño maría.

Agregar la mantequilla de maní: incorporar los 75 g restantes y mezclar hasta integrar.

Cubrir la preparación: verter la mezcla sobre la capa de chocolate blanco y extenderla de manera uniforme.

Dejar solidificar: dar unos golpes suaves al molde para emparejar la superficie y esperar a que la última capa se endurezca por completo a temperatura ambiente.

5. Desmoldar y cortar los bombones

Retirar del molde: una vez que las tres capas estén firmes, desmoldar la preparación y quitar el papel manteca.

Cortar en barras: dividir la placa de chocolate en tiras de aproximadamente 3 cm de ancho. Se puede utilizar una tira de papel como guía para mantener una medida uniforme.

Formar los bombones: cortar las barras en cuadrados de 3 × 3 cm para obtener las porciones individuales.

Cómo conservar los bombones Marroc caseros

Una vez cortados, se pueden disfrutar en el momento o guardar en una bolsa plástica bien cerrada o en un recipiente hermético.

Si la temperatura ambiente es fresca, pueden conservarse fuera de la heladera. En días de mucho calor, conviene refrigerarlos para evitar que el chocolate se ablande.