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No los compres más: cómo hacer bombones caseros de chocolate y maní de forma fácil

Con pocos ingredientes y unos simples pasos, en casa es posible preparar estos bombones de chocolate y maní, ideales para disfrutar como algo dulce o acompañar el café.

Bombones caseros de chocolate y maní

Bombones caseros de chocolate y maní, una opción sencilla para preparar en casa con pocos ingredientes.

Los bombones Bon o Bon caseros son una opción sencilla para preparar en casa y disfrutar de un clásico sabor a maní y chocolate. Con pocos ingredientes y algunos pasos simples, se pueden hacer unos bocaditos crocantes por fuera y cremosos por dentro, ideales para acompañar el café o tener algo dulce a mano.

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El budín de pan de chocolate se prepara con pan, cacao, leche, huevos y azúcar.

Ingredientes para hacer los bombones

  • 160 g de pasta de maní
  • 40 g de chocolate blanco
  • 60 g de azúcar impalpable
  • Copos de maíz sin azúcar, cantidad necesaria
  • Baño de chocolate dulce, cantidad necesaria

Cómo hacer bombones Bon o Bon caseros

(La receta corresponde al canal de YouTube La Rusa Cocina)

1. Preparar la base del relleno

Derretir los 40 gramos de chocolate blanco a baño maría y agregarlo a la pasta de maní. Integrar bien y sumar el azúcar impalpable. Amasar hasta obtener una preparación homogénea.

2. Llevar la preparación a la heladera

Refrigerar la masa durante aproximadamente 1 hora, hasta que tome consistencia y quede firme para poder trabajarla.

3. Triturar los copos de maíz

Triturar los copos de maíz sin azúcar primero con las manos y luego con un pisa papas, hasta obtener fragmentos muy pequeños.

4. Formar los bombones

Retirar la masa de la heladera y tomar pequeñas porciones, utilizando una cucharita como referencia. Formar bolitas con las palmas de las manos y pasarlas por los copos de maíz triturados.

Acomodar las bolitas sobre papel manteca.

5. Llevar al freezer

Colocar las bolitas en el freezer durante aproximadamente 20 minutos, para que queden firmes antes del baño de chocolate.

6. Bañar los bombones en chocolate

Derretir el baño de chocolate dulce a baño maría. Con ayuda de dos tenedores, cubrir completamente cada bolita con el chocolate y colocarla nuevamente sobre papel manteca.

Dejar reposar hasta que el chocolate se seque y los bombones queden listos para disfrutar.

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