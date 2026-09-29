No los compres más: cómo hacer bombones caseros de chocolate y maní de forma fácil

2. Llevar la preparación a la heladera

Refrigerar la masa durante aproximadamente 1 hora, hasta que tome consistencia y quede firme para poder trabajarla.

3. Triturar los copos de maíz

Triturar los copos de maíz sin azúcar primero con las manos y luego con un pisa papas, hasta obtener fragmentos muy pequeños.

4. Formar los bombones

Retirar la masa de la heladera y tomar pequeñas porciones, utilizando una cucharita como referencia. Formar bolitas con las palmas de las manos y pasarlas por los copos de maíz triturados.

Acomodar las bolitas sobre papel manteca.

5. Llevar al freezer

Colocar las bolitas en el freezer durante aproximadamente 20 minutos, para que queden firmes antes del baño de chocolate.

6. Bañar los bombones en chocolate

Derretir el baño de chocolate dulce a baño maría. Con ayuda de dos tenedores, cubrir completamente cada bolita con el chocolate y colocarla nuevamente sobre papel manteca.

Dejar reposar hasta que el chocolate se seque y los bombones queden listos para disfrutar.