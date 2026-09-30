En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
alfajores
Recetas
Receta

Alfajores de chocolate con dulce de leche y merengue italiano: cómo hacerlos en casa

Estos alfajores combinan el sabor intenso del cacao amargo con un relleno cremoso de dulce de leche y una cobertura de merengue italiano.

Los alfajores llevan tapitas de chocolate

Los alfajores llevan tapitas de chocolate, dulce de leche repostero y una cobertura de merengue italiano.

Los alfajores de chocolate con dulce de leche y merengue italiano combinan tapitas suaves y chocolatosas con un relleno cremoso y una cobertura liviana y brillante. Son ideales para preparar en casa y disfrutar con el mate o el cafe.

Leé también Alfajores de limón con chocolate blanco: la receta fácil con relleno cremoso
Alfajores de limón con chocolate blanco, una receta fácil con relleno cremoso. Foto: Imagen del canal Elu Sweets, retocada con IA.

Ingredientes para los alfajores

Para las tapitas

  • 150 g de manteca pomada.
  • 50 g de azúcar (1/4 taza).
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • Ralladura de 1/2 naranja.
  • 1 cucharada de miel.
  • 1 huevo.
  • 200 g de harina 0000 o harina común de repostería (1 1/2 tazas).
  • 1 cucharadita de polvo de hornear.
  • 1 pizca de sal.
  • 50 g de maicena (1/2 taza).
  • 3 cucharadas al ras de cacao amargo.

Para el merengue

  • 3 claras de huevo.
  • 180 g de azúcar.
  • 75 ml de agua.

Para el relleno

  • Dulce de leche repostero, cantidad necesaria.

Cómo hacer alfajores de chocolate con merengue italiano

(La receta corresponde al canal de YouTube "Miel House").

Preparar la masa de las tapitas

  • Acremar la manteca: colocar la manteca pomada en un recipiente junto con el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja. Batir hasta obtener una crema homogénea.
  • Incorporar la miel y el huevo: agregar la miel y el huevo, preferentemente a temperatura ambiente, y batir hasta integrar.
  • Tamizar los ingredientes secos: en otro recipiente, pasar por un colador la harina, el polvo de hornear, la sal, la maicena y el cacao amargo para evitar la formación de grumos.
  • Unir la masa: incorporar los ingredientes secos a la preparación anterior con una espátula. Luego, ejercer una leve presión con las manos hasta unir todos los ingredientes, sin amasar.
  • Llevar a la heladera: cubrir la masa con film en contacto directo y dejar reposar durante 30 minutos.

Estirar, cortar y hornear las tapitas

  • Estirar la masa: colocar la masa fría entre dos papeles manteca y estirar con un palo de amasar hasta obtener un espesor de 3 a 4 mm.
  • Cortar las tapitas: utilizar un cortante circular de 5,5 cm de diámetro, previamente pasado por cacao o harina, y cortar las tapitas.
  • Refrigerar antes de hornear: disponer las piezas sobre placas enmantecadas o con una lámina antiadherente. Llevar nuevamente a la heladera mientras se precalienta el horno a 180 °C.
  • Hornear: cocinar durante 8 a 10 minutos a 180 °C. Las tapitas deben quedar tiernas al tacto en la superficie, pero bien cocidas en la base. Retirar del horno y dejar enfriar por completo.

Rellenar y armar los alfajores

  • Emparejar las tapitas: seleccionar las piezas de tamaño similar y colocarlas con la cara plana hacia afuera y la parte abombada hacia el interior.
  • Agregar el dulce de leche: colocar dulce de leche repostero sobre una de las tapitas con una manga pastelera o una cuchara. Cubrir con otra tapita y presionar suavemente para que el relleno se distribuya.
  • Refrigerar: conservar los alfajores en la heladera mientras se prepara el merengue italiano.

Preparar el merengue italiano

  • Hacer el almíbar: colocar el agua y el azúcar en una cacerola pequeña y llevar a fuego medio. Cocinar hasta alcanzar los 117 °C, conocido como punto de bola blanda. Para comprobarlo sin termómetro, se puede dejar caer una pequeña cantidad de almíbar en un recipiente con agua helada: debe poder formarse una bolita blanda y maleable.
  • Batir las claras: mientras se prepara el almíbar, batir las tres claras en un recipiente limpio y seco hasta alcanzar punto nieve.
  • Incorporar el almíbar: cuando el almíbar llegue a la temperatura indicada, incorporarlo a las claras en forma de hilo continuo, sin dejar de batir a velocidad media-alta.
  • Completar el merengue: continuar batiendo hasta obtener un merengue firme, brillante y a temperatura ambiente.

Cubrir y dejar secar

  • Cubrir los alfajores: con el canto de un cuchillo o una espátula pequeña, extender una capa fina de merengue sobre la superficie y los bordes de cada alfajor.
  • Dejar secar: colocar los alfajores al aire libre hasta que la cobertura se seque. Si el ambiente tiene mucha humedad, se pueden colocar sobre una placa dentro del horno a temperatura mínima y con la puerta entreabierta, durante períodos breves, hasta que la superficie quede seca al tacto.

Una vez que el merengue esté seco, los alfajores estarán listos para servir.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
alfajores Recetas Hacks
Notas relacionadas
Alfajores marplatenses: la receta irresistible para hacer más de 30 unidades en casa
Una experta en orden y limpieza comparte su truco definitivo para limpiar las zapatillas blancas: "fórmula mágica" es la clave
Ni vinagre ni bicarbonato: este es el mejor MÉTODO para eliminar el sarro de los dientes y dejarlos con BRILLO

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar