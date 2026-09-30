Alfajores de chocolate con dulce de leche y merengue italiano: cómo hacerlos en casa

- Dulce de leche repostero, cantidad necesaria.
Cómo hacer alfajores de chocolate con merengue italiano
(La receta corresponde al canal de YouTube "Miel House").
Preparar la masa de las tapitas
- Acremar la manteca: colocar la manteca pomada en un recipiente junto con el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja. Batir hasta obtener una crema homogénea.
- Incorporar la miel y el huevo: agregar la miel y el huevo, preferentemente a temperatura ambiente, y batir hasta integrar.
- Tamizar los ingredientes secos: en otro recipiente, pasar por un colador la harina, el polvo de hornear, la sal, la maicena y el cacao amargo para evitar la formación de grumos.
- Unir la masa: incorporar los ingredientes secos a la preparación anterior con una espátula. Luego, ejercer una leve presión con las manos hasta unir todos los ingredientes, sin amasar.
- Llevar a la heladera: cubrir la masa con film en contacto directo y dejar reposar durante 30 minutos.
Estirar, cortar y hornear las tapitas
- Estirar la masa: colocar la masa fría entre dos papeles manteca y estirar con un palo de amasar hasta obtener un espesor de 3 a 4 mm.
- Cortar las tapitas: utilizar un cortante circular de 5,5 cm de diámetro, previamente pasado por cacao o harina, y cortar las tapitas.
- Refrigerar antes de hornear: disponer las piezas sobre placas enmantecadas o con una lámina antiadherente. Llevar nuevamente a la heladera mientras se precalienta el horno a 180 °C.
- Hornear: cocinar durante 8 a 10 minutos a 180 °C. Las tapitas deben quedar tiernas al tacto en la superficie, pero bien cocidas en la base. Retirar del horno y dejar enfriar por completo.
Rellenar y armar los alfajores
- Emparejar las tapitas: seleccionar las piezas de tamaño similar y colocarlas con la cara plana hacia afuera y la parte abombada hacia el interior.
- Agregar el dulce de leche: colocar dulce de leche repostero sobre una de las tapitas con una manga pastelera o una cuchara. Cubrir con otra tapita y presionar suavemente para que el relleno se distribuya.
- Refrigerar: conservar los alfajores en la heladera mientras se prepara el merengue italiano.
Preparar el merengue italiano
- Hacer el almíbar: colocar el agua y el azúcar en una cacerola pequeña y llevar a fuego medio. Cocinar hasta alcanzar los 117 °C, conocido como punto de bola blanda. Para comprobarlo sin termómetro, se puede dejar caer una pequeña cantidad de almíbar en un recipiente con agua helada: debe poder formarse una bolita blanda y maleable.
- Batir las claras: mientras se prepara el almíbar, batir las tres claras en un recipiente limpio y seco hasta alcanzar punto nieve.
- Incorporar el almíbar: cuando el almíbar llegue a la temperatura indicada, incorporarlo a las claras en forma de hilo continuo, sin dejar de batir a velocidad media-alta.
- Completar el merengue: continuar batiendo hasta obtener un merengue firme, brillante y a temperatura ambiente.
Cubrir y dejar secar
- Cubrir los alfajores: con el canto de un cuchillo o una espátula pequeña, extender una capa fina de merengue sobre la superficie y los bordes de cada alfajor.
- Dejar secar: colocar los alfajores al aire libre hasta que la cobertura se seque. Si el ambiente tiene mucha humedad, se pueden colocar sobre una placa dentro del horno a temperatura mínima y con la puerta entreabierta, durante períodos breves, hasta que la superficie quede seca al tacto.
Una vez que el merengue esté seco, los alfajores estarán listos para servir.