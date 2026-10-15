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Cómo hacer un jabón exfoliante para la piel con yerba usada y miel

Con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo, es posible darle un nuevo uso a la yerba que queda después de tomar mate y convertirla en un producto artesanal para el cuidado de la piel.

Con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo

Con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo, es posible darle un nuevo uso a la yerba que queda después de tomar mate y convertirla en un producto artesanal para el cuidado de la piel.

La yerba usada después de tomar mate puede tener una segunda vida como jabón exfoliante artesanal, elaborado con solo tres ingredientes. La preparación combina este residuo cotidiano con glicerina vegetal y miel, en un procedimiento sencillo que permite reducir los desperdicios.

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Qué ingredientes y elementos se necesitan para hacer el jabón

  • Yerba usada y completamente seca.

  • Glicerina vegetal.

  • Un poco de miel.

  • Un molinillo o una minipimer.

  • Un tamiz o colador fino.

  • Un recipiente para derretir la glicerina a baño maría.

  • Moldes para jabón.

Cómo preparar el jabón exfoliante de yerba y miel

(La receta del jabón corresponde al canal de YouTube de "MaxiPermacultura")

1. Secar la yerba: después de utilizarla, se recolecta y se deja secar por completo antes de comenzar con la elaboración.

2. Triturar y tamizar: una vez seca, se procesa con un molinillo o una minipimer hasta obtener partículas pequeñas. Luego, se pasa el polvo por un colador fino para retirar los restos más gruesos y conseguir una textura uniforme.

3. Derretir la glicerina: se coloca la base vegetal en un recipiente a baño maría y se calienta hasta que quede completamente líquida.

4. Incorporar el polvo: se agrega la yerba triturada a la glicerina fundida y se mezcla de manera constante para distribuirla de forma pareja y evitar la formación de grumos.

5. Añadir la miel: se incorpora una pequeña cantidad y se revuelve nuevamente hasta integrarla con el resto de los ingredientes.

6. Verter en los moldes: se vuelca la preparación todavía líquida en los recipientes elegidos y se deja enfriar hasta que se solidifique. Una vez que las barras estén firmes, se desmoldan.

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