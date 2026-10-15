Cómo hacer un jabón exfoliante para la piel con yerba usada y miel

3. Derretir la glicerina: se coloca la base vegetal en un recipiente a baño maría y se calienta hasta que quede completamente líquida.

4. Incorporar el polvo: se agrega la yerba triturada a la glicerina fundida y se mezcla de manera constante para distribuirla de forma pareja y evitar la formación de grumos.

5. Añadir la miel: se incorpora una pequeña cantidad y se revuelve nuevamente hasta integrarla con el resto de los ingredientes.

6. Verter en los moldes: se vuelca la preparación todavía líquida en los recipientes elegidos y se deja enfriar hasta que se solidifique. Una vez que las barras estén firmes, se desmoldan.