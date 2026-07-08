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No tires el aceite de oliva usado: el truco para convertirlo en jabón casero en pocos pasos

El aceite de oliva usado puede transformarse en jabón casero en lugar de ser desechado. Qué materiales se necesitan, cuáles son las medidas de seguridad que hay que tener en cuenta y el paso a paso para elaborar este producto de manera sencilla.

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El aceite de oliva usado puede transformarse en jabón casero en lugar de ser desechado.

El aceite de oliva usado puede transformarse en jabón casero en lugar de ser desechado.

El aceite de oliva no necesariamente debe descartarse después de cocinar. Si fue utilizado para freír o saltear alimentos, puede convertirse en jabón artesanal, una alternativa que permite darle un nuevo destino a este residuo y contribuir a reducir su impacto ambiental.

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La receta se basa en una proporción sencilla: la misma cantidad de agua que de aceite de oliva usado. En esta preparación se utilizan 1,5 litros de cada uno, junto con 200 gramos de sosa cáustica, además de seguir una serie de pasos para que el proceso de saponificación se complete correctamente.

Este método tradicional requiere pocos materiales, aunque demanda paciencia y cuidados durante la preparación, dado que uno de sus componentes principales es la sosa cáustica, una sustancia que debe manipularse con precaución.

Qué materiales se necesitan para hacer jabón artesanal con aceite de oliva usado

Para preparar este jabón casero, según el procedimiento compartido por el canal de YouTube Veranos en Carcelén, se requieren los siguientes elementos:

  • 1,5 litros de aceite de oliva usado.
  • 1,5 litros de agua, preferentemente destilada o agua de la canilla previamente hervida y enfriada.
  • 200 gramos de sosa cáustica en escamas.
  • Un balde o recipiente de plástico resistente.
  • Moldes para el jabón.
  • Un palo o cuchara de madera para mezclar.
  • Una olla vieja (solo si se utiliza el método en caliente y que luego no vuelva a emplearse para cocinar).
  • Guantes de goma.
  • Una media de nylon limpia o un filtro de tela para colar el aceite.

Las medidas de seguridad que hay que tener en cuenta para hacer los jabones

La sosa cáustica es un producto corrosivo, por lo que debe manipularse con cuidado durante todo el procedimiento.

Antes de comenzar, se recomienda:

  • Usar guantes de goma para evitar el contacto con la piel.
  • Preparar la mezcla en un lugar bien ventilado o al aire libre, ya que al disolver la sosa en agua se desprenden vapores.
  • Agregar siempre la sosa al agua y nunca al revés para minimizar el riesgo de salpicaduras.
  • Evitar utilizar recipientes de aluminio, ya que la sosa cáustica puede reaccionar con ese material.

Cómo hacer jabón artesanal con aceite de oliva usado, paso a paso

1. Preparar la solución de sosa cáustica: verter el agua en el recipiente de plástico y agregar lentamente la sosa cáustica, removiendo de manera constante hasta que las escamas se disuelvan por completo y el líquido vuelva a verse transparente.

2. Filtrar e incorporar el aceite: antes de añadir el aceite de oliva usado, filtrarlo con una media de nylon limpia o un filtro de tela para eliminar restos de alimentos e impurezas. Luego, incorporarlo lentamente a la solución de sosa.

3. Mezclar los ingredientes: remover la preparación durante aproximadamente una hora, siempre en el mismo sentido. Este movimiento constante favorece el proceso de saponificación, mediante el cual el aceite y la sosa se transforman en jabón.

4. Qué hacer si la mezcla no cuaja: si luego de una hora la preparación continúa líquida o parece haberse cortado, puede recurrirse al método en caliente.

Para ello, pasar la mezcla a una olla vieja destinada exclusivamente a este uso y calentarla a fuego bajo mientras se continúa revolviendo. A medida que tome temperatura, comenzará a espesar y adquirir la consistencia adecuada. Este paso suele demandar alrededor de 30 minutos más.

Cuánto tiempo hay que esperar antes de usar el jabón

Cuando la mezcla tenga la textura correcta, verterla en los moldes y dejarla reposar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa.

Después de 72 horas, el jabón suele estar lo suficientemente firme para desmoldarlo y cortarlo en pastillas.

Sin embargo, antes de utilizarlo es imprescindible dejarlo curar durante al menos 30 días. Ese período permite que el proceso de saponificación finalice por completo y que el jabón resulte seguro para el contacto con la piel.

Una vez transcurrido ese tiempo de curado, el jabón estará listo para su uso, ya que la reacción química habrá finalizado y el producto podrá emplearse de manera segura.

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