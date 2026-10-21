Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (16 × 9) + 9 × 6 - (60 - 17) + 12.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (16 × 9) + 9 × 6 - (60 - 17) + 12.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
16 × 9 = 144 | 60 - 17 = 43
La expresión queda así: 144 + 9 × 6 - 43 + 12
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
9 × 6 = 54
La expresión queda así: 144 + 54 - 43 + 12
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
144 + 54 = 198 |
198 - 43 = 155 |
155 + 12 = ?
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles: no se trata de apurarse, sino de elegir el orden correcto.