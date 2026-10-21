Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

16 × 9 = 144 | 60 - 17 = 43

La expresión queda así: 144 + 9 × 6 - 43 + 12

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

9 × 6 = 54

La expresión queda así: 144 + 54 - 43 + 12

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

144 + 54 = 198 |

198 - 43 = 155 |

155 + 12 = ?

Resultado final: 167

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles: no se trata de apurarse, sino de elegir el orden correcto.