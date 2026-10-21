Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 × 11 + 12 + 11 - (16 + 9) + 28.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 × 11 + 12 + 11 - (16 + 9) + 28.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
16 + 9 = 25
La expresión queda así: 18 × 11 + 12 + 11 - 25 + 28
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
18 × 11 = 198
La expresión queda así: 198 + 12 + 11 - 25 + 28
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
198 + 12 = 210 |
210 + 11 = 221 |
221 - 25 = 196 |
196 + 28 = ?
La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se ignora el orden correcto, es fácil mezclar sumas, restas y multiplicaciones como si tuvieran la misma prioridad. Por eso este tipo de juego es útil para entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y mantener activa la agilidad mental de una manera simple y entretenida.