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Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 × 11 + 12 + 11 - (16 + 9) + 28.

Leé también Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

16 + 9 = 25

La expresión queda así: 18 × 11 + 12 + 11 - 25 + 28

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

18 × 11 = 198

La expresión queda así: 198 + 12 + 11 - 25 + 28

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

198 + 12 = 210 |

210 + 11 = 221 |

221 - 25 = 196 |

196 + 28 = ?

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta con signos desafía tu atención

Resultado final: 224

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se ignora el orden correcto, es fácil mezclar sumas, restas y multiplicaciones como si tuvieran la misma prioridad. Por eso este tipo de juego es útil para entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y mantener activa la agilidad mental de una manera simple y entretenida.

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