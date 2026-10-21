Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

16 + 9 = 25

La expresión queda así: 18 × 11 + 12 + 11 - 25 + 28

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

18 × 11 = 198

La expresión queda así: 198 + 12 + 11 - 25 + 28

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

198 + 12 = 210 |

210 + 11 = 221 |

221 - 25 = 196 |

196 + 28 = ?

Resultado final: 224

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se ignora el orden correcto, es fácil mezclar sumas, restas y multiplicaciones como si tuvieran la misma prioridad. Por eso este tipo de juego es útil para entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y mantener activa la agilidad mental de una manera simple y entretenida.