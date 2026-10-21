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Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error frecuente

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (18 + 15) × 7 - 108 ÷ 9 + 17.

Leé también Desafío matemático: no cometas el error en el que caen muchos al resolverlo
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

18 + 15 = 33

La expresión queda así: 33 × 7 - 108 ÷ 9 + 17

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

33 × 7 = 231 | 108 ÷ 9 = 12

La expresión queda así: 231 - 12 + 17

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

231 - 12 = 219 |

219 + 17 = ?

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este problema depende de el apuro

Resultado final: 236

El error más común en este reto es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, observar los signos y aplicar una regla simple que mejora la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles.

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