Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (18 + 15) × 7 - 108 ÷ 9 + 17.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (18 + 15) × 7 - 108 ÷ 9 + 17.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
18 + 15 = 33
La expresión queda así: 33 × 7 - 108 ÷ 9 + 17
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
33 × 7 = 231 | 108 ÷ 9 = 12
La expresión queda así: 231 - 12 + 17
El cierre se hace de izquierda a derecha.
231 - 12 = 219 |
219 + 17 = ?
El error más común en este reto es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, observar los signos y aplicar una regla simple que mejora la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles.