Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error frecuente

18 + 15 = 33

La expresión queda así: 33 × 7 - 108 ÷ 9 + 17

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

33 × 7 = 231 | 108 ÷ 9 = 12

La expresión queda así: 231 - 12 + 17

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

231 - 12 = 219 |

219 + 17 = ?

Resultado final: 236

El error más común en este reto es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, observar los signos y aplicar una regla simple que mejora la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles.