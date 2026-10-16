Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

10 + 5 = 15

La expresión queda así: 11 × 5 - 42 ÷ 6 + 15 × 6

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

11 × 5 = 55 | 42 ÷ 6 = 7 | 15 × 6 = 90

La expresión queda así: 55 - 7 + 90

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

55 - 7 = 48 |

48 + 90 = ?

Resultado final: 138

La trampa de esta cuenta está en tratar toda la operación como si tuviera una sola prioridad. Practicar este tipo de reto ayuda a reforzar la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles, con un formato breve y entretenido.