Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11 × 5 - 42 ÷ 6 + (10 + 5) × 6.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11 × 5 - 42 ÷ 6 + (10 + 5) × 6.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
10 + 5 = 15
La expresión queda así: 11 × 5 - 42 ÷ 6 + 15 × 6
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
11 × 5 = 55 | 42 ÷ 6 = 7 | 15 × 6 = 90
La expresión queda así: 55 - 7 + 90
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
55 - 7 = 48 |
48 + 90 = ?
La trampa de esta cuenta está en tratar toda la operación como si tuviera una sola prioridad. Practicar este tipo de reto ayuda a reforzar la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles, con un formato breve y entretenido.