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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11 × 5 - 42 ÷ 6 + (10 + 5) × 6.

Leé también Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

10 + 5 = 15

La expresión queda así: 11 × 5 - 42 ÷ 6 + 15 × 6

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

11 × 5 = 55 | 42 ÷ 6 = 7 | 15 × 6 = 90

La expresión queda así: 55 - 7 + 90

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

55 - 7 = 48 |

48 + 90 = ?

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo depende de los paréntesis

Resultado final: 138

La trampa de esta cuenta está en tratar toda la operación como si tuviera una sola prioridad. Practicar este tipo de reto ayuda a reforzar la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles, con un formato breve y entretenido.

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