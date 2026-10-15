Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 + 7)² - 7 × 5 + 36.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 + 7)² - 7 × 5 + 36.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
9 + 7 = 16
La expresión queda así: 16² - 7 × 5 + 36
Luego se calcula la potencia.
16² = 256
La expresión queda así: 256 - 7 × 5 + 36
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
7 × 5 = 35
La expresión queda así: 256 - 35 + 36
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
256 - 35 = 221 |
221 + 36 = ?
El error común en este tipo de problema aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Resolverlo con calma ayuda a entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, mientras el juego mantiene activo el cálculo mental.