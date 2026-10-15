Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

9 + 7 = 16

La expresión queda así: 16² - 7 × 5 + 36

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

16² = 256

La expresión queda así: 256 - 7 × 5 + 36

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

7 × 5 = 35

La expresión queda así: 256 - 35 + 36

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

256 - 35 = 221 |

221 + 36 = ?

Resultado final: 257

El error común en este tipo de problema aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Resolverlo con calma ayuda a entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, mientras el juego mantiene activo el cálculo mental.