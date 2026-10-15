En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Juego

Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 + 7)² - 7 × 5 + 36.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

9 + 7 = 16

La expresión queda así: 16² - 7 × 5 + 36

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

16² = 256

La expresión queda así: 256 - 7 × 5 + 36

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

7 × 5 = 35

La expresión queda así: 256 - 35 + 36

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

256 - 35 = 221 |

221 + 36 = ?

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo con paréntesis desafía tu lectura de signos

Resultado final: 257

El error común en este tipo de problema aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Resolverlo con calma ayuda a entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, mientras el juego mantiene activo el cálculo mental.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático: la cuenta que pone a prueba tu conocimiento
Desafío matemático: la cuenta que parece fácil, pero muchos no logran resolver
Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar