Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (16 × 10) + 5 × 8 - (30 - 15) + 18.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (16 × 10) + 5 × 8 - (30 - 15) + 18.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
16 × 10 = 160 | 30 - 15 = 15
La expresión queda así: 160 + 5 × 8 - 15 + 18
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
5 × 8 = 40
La expresión queda así: 160 + 40 - 15 + 18
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
160 + 40 = 200 |
200 - 15 = 185 |
185 + 18 = ?
La trampa más común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, apurarse puede llevar a combinar operaciones en un orden equivocado. Por eso, practicar desafíos de este estilo ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles de una manera simple y entretenida.