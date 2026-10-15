Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

16 × 10 = 160 | 30 - 15 = 15

La expresión queda así: 160 + 5 × 8 - 15 + 18

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

5 × 8 = 40

La expresión queda así: 160 + 40 - 15 + 18

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

160 + 40 = 200 |

200 - 15 = 185 |

185 + 18 = ?

Resultado final: 203

La trampa más común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, apurarse puede llevar a combinar operaciones en un orden equivocado. Por eso, practicar desafíos de este estilo ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles de una manera simple y entretenida.