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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (16 × 10) + 5 × 8 - (30 - 15) + 18.

Leé también Desafío matemático: la cuenta que parece fácil, pero muchos no logran resolver
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

16 × 10 = 160 | 30 - 15 = 15

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este reto con sumas y restas depende de una decisión clave

La expresión queda así: 160 + 5 × 8 - 15 + 18

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

5 × 8 = 40

La expresión queda así: 160 + 40 - 15 + 18

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

160 + 40 = 200 |

200 - 15 = 185 |

185 + 18 = ?

Resultado final: 203

La trampa más común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, apurarse puede llevar a combinar operaciones en un orden equivocado. Por eso, practicar desafíos de este estilo ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles de una manera simple y entretenida.

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