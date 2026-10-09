Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

12 × 9 = 108 | 45 - 17 = 28

La expresión queda así: 108 + 7 × 6 - 28 + 18

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

7 × 6 = 42

La expresión queda así: 108 + 42 - 28 + 18

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

108 + 42 = 150 |

150 - 28 = 122 |

122 + 18 = (?)

Resultado final: 140

En este problema, el tropiezo más frecuente aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final. Por eso, este tipo de juego resulta útil para entrenar la concentración, repasar PEMDAS y mantener activa la agilidad mental de una manera simple y entretenida.