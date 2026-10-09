En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Juego

Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 × 9) + 7 × 6 - (45 - 17) + 18.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo podés resolver la cuenta?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: detectar la prioridad antes de ver la solución

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

12 × 9 = 108 | 45 - 17 = 28

La expresión queda así: 108 + 7 × 6 - 28 + 18

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

7 × 6 = 42

La expresión queda así: 108 + 42 - 28 + 18

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

108 + 42 = 150 |

150 - 28 = 122 |

122 + 18 = (?)

Resultado final: 140

En este problema, el tropiezo más frecuente aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final. Por eso, este tipo de juego resulta útil para entrenar la concentración, repasar PEMDAS y mantener activa la agilidad mental de una manera simple y entretenida.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos
Desafío Matemático: esta cuenta con signos depende de los paréntesis
Desafío matemático: la cuenta parece sencilla, pero muchos cometen un error frecuente

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar