Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 × 9) + 7 × 6 - (45 - 17) + 18.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 × 9) + 7 × 6 - (45 - 17) + 18.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
12 × 9 = 108 | 45 - 17 = 28
La expresión queda así: 108 + 7 × 6 - 28 + 18
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
7 × 6 = 42
La expresión queda así: 108 + 42 - 28 + 18
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
108 + 42 = 150 |
150 - 28 = 122 |
122 + 18 = (?)
En este problema, el tropiezo más frecuente aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final. Por eso, este tipo de juego resulta útil para entrenar la concentración, repasar PEMDAS y mantener activa la agilidad mental de una manera simple y entretenida.