Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo podés resolver la cuenta?

6 + 9 = 15

La expresión queda así: 22 + 5 × 15 - 8 × 5 + 20

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

5 × 15 = 75 | 8 × 5 = 40

La expresión queda así: 22 + 75 - 40 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

22 + 75 = 97 |

97 - 40 = 57 |

57 + 20 = (?)

Resultado final: 77

El error común en este tipo de juego aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Por eso, más que hacer la cuenta rápido, conviene hacerla con método. Estos retos son una forma entretenida de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esas trampas visuales que pueden cambiar por completo la respuesta.