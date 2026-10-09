En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Juego

Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo podés resolver la cuenta?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 22 + 5 × (6 + 9) - 8 × 5 + 20.

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo pone a prueba tu lectura de signos

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

6 + 9 = 15

La expresión queda así: 22 + 5 × 15 - 8 × 5 + 20

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

5 × 15 = 75 | 8 × 5 = 40

La expresión queda así: 22 + 75 - 40 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

22 + 75 = 97 |

97 - 40 = 57 |

57 + 20 = (?)

Resultado final: 77

El error común en este tipo de juego aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Por eso, más que hacer la cuenta rápido, conviene hacerla con método. Estos retos son una forma entretenida de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esas trampas visuales que pueden cambiar por completo la respuesta.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?
Desafío Matemático: esta cuenta con signos depende de los paréntesis
Desafío matemático: la cuenta parece sencilla, pero muchos cometen un error frecuente

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar