Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo podés resolver la cuenta?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 22 + 5 × (6 + 9) - 8 × 5 + 20.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 22 + 5 × (6 + 9) - 8 × 5 + 20.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
6 + 9 = 15
La expresión queda así: 22 + 5 × 15 - 8 × 5 + 20
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
5 × 15 = 75 | 8 × 5 = 40
La expresión queda así: 22 + 75 - 40 + 20
Finalmente se opera en orden de aparición.
22 + 75 = 97 |
97 - 40 = 57 |
57 + 20 = (?)
El error común en este tipo de juego aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Por eso, más que hacer la cuenta rápido, conviene hacerla con método. Estos retos son una forma entretenida de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esas trampas visuales que pueden cambiar por completo la respuesta.