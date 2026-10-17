Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 4 × (14 + 13) - 7 × (22 - 11) + 32.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 4 × (14 + 13) - 7 × (22 - 11) + 32.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
14 + 13 = 27 | 22 - 11 = 11
La expresión queda así: 4 × 27 - 7 × 11 + 32
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
4 × 27 = 108 | 7 × 11 = 77
La expresión queda así: 108 - 77 + 32
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
108 - 77 = 31 |
31 + 32 = ?
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como una práctica breve pero útil para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles mientras se repasan reglas básicas de cálculo.