Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

14 + 13 = 27 | 22 - 11 = 11

La expresión queda así: 4 × 27 - 7 × 11 + 32

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

4 × 27 = 108 | 7 × 11 = 77

La expresión queda así: 108 - 77 + 32

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

108 - 77 = 31 |

31 + 32 = ?

Resultado final: 63

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como una práctica breve pero útil para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles mientras se repasan reglas básicas de cálculo.