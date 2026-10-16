Desafío matemático: la cuenta que pone a prueba tu conocimiento

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 24 × 9 + 24 + 13 - (18 + 13) + 14.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 24 × 9 + 24 + 13 - (18 + 13) + 14.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
18 + 13 = 31
La expresión queda así: 24 × 9 + 24 + 13 - 31 + 14
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
24 × 9 = 216
La expresión queda así: 216 + 24 + 13 - 31 + 14
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
216 + 24 = 240 |
240 + 13 = 253 |
253 - 31 = 222 |
222 + 14 = ?
El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, saltarse un paréntesis o hacer una suma antes de una multiplicación puede cambiar todo. Por eso, practicar con este Desafío Matemático ayuda a entrenar la concentración, mejorar el cálculo mental y mirar cada cuenta con más precisión.