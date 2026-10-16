Desafío matemático: la cuenta que pone a prueba tu conocimiento

18 + 13 = 31

La expresión queda así: 24 × 9 + 24 + 13 - 31 + 14

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

24 × 9 = 216

La expresión queda así: 216 + 24 + 13 - 31 + 14

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

216 + 24 = 240 |

240 + 13 = 253 |

253 - 31 = 222 |

222 + 14 = ?

Resultado final: 236

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, saltarse un paréntesis o hacer una suma antes de una multiplicación puede cambiar todo. Por eso, practicar con este Desafío Matemático ayuda a entrenar la concentración, mejorar el cálculo mental y mirar cada cuenta con más precisión.