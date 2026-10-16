Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 27 × 6 + 18 + 13 - (12 + 9) + 14.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 27 × 6 + 18 + 13 - (12 + 9) + 14.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
12 + 9 = 21
La expresión queda así: 27 × 6 + 18 + 13 - 21 + 14
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
27 × 6 = 162
La expresión queda así: 162 + 18 + 13 - 21 + 14
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
162 + 18 = 180 |
180 + 13 = 193 |
193 - 21 = 172 |
172 + 14 = ?
El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y comprobar cómo un pequeño cambio en el orden puede modificar la respuesta.