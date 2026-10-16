Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

12 + 9 = 21

La expresión queda así: 27 × 6 + 18 + 13 - 21 + 14

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

27 × 6 = 162

La expresión queda así: 162 + 18 + 13 - 21 + 14

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

162 + 18 = 180 |

180 + 13 = 193 |

193 - 21 = 172 |

172 + 14 = ?

Resultado final: 186

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y comprobar cómo un pequeño cambio en el orden puede modificar la respuesta.