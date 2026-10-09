Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo podés resolver esta cuenta?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 × 9) + 8 × 4 - (40 - 13) + 18.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 × 9) + 8 × 4 - (40 - 13) + 18.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
9 × 9 = 81 | 40 - 13 = 27
La expresión queda así: 81 + 8 × 4 - 27 + 18
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
8 × 4 = 32
La expresión queda así: 81 + 32 - 27 + 18
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
81 + 32 = 113 |
113 - 27 = 86 |
86 + 18 = (?)
El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final, como si todas las operaciones tuvieran el mismo peso. Por eso, este reto funciona como un entrenamiento breve y entretenido: ayuda a reforzar la concentración, ordenar el cálculo mental y detectar a tiempo esos detalles que cambian por completo una cuenta.