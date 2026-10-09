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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo podés resolver esta cuenta?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 × 9) + 8 × 4 - (40 - 13) + 18.

Leé también Desafío Matemático: esta operación con restas tiene su clave en la clave inicial
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta con signos depende de los paréntesis

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

9 × 9 = 81 | 40 - 13 = 27

La expresión queda así: 81 + 8 × 4 - 27 + 18

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

8 × 4 = 32

La expresión queda así: 81 + 32 - 27 + 18

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

81 + 32 = 113 |

113 - 27 = 86 |

86 + 18 = (?)

Resultado final: 104

El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final, como si todas las operaciones tuvieran el mismo peso. Por eso, este reto funciona como un entrenamiento breve y entretenido: ayuda a reforzar la concentración, ordenar el cálculo mental y detectar a tiempo esos detalles que cambian por completo una cuenta.

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