Desafío matemático: la cuenta parece sencilla, pero muchos cometen un error frecuente

14 + 7 = 21

La expresión queda así: 19 × 9 - 35 ÷ 7 + 21 × 2

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

19 × 9 = 171 | 35 ÷ 7 = 5 | 21 × 2 = 42

La expresión queda así: 171 - 5 + 42

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

171 - 5 = 166 |

166 + 42 = (?)



Resultado final: 208

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este problema funciona como un entrenamiento breve y entretenido: ayuda a practicar cálculo mental, mejorar la concentración y revisar hábitos que muchas veces llevan a una respuesta equivocada.