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Desafío matemático: la cuenta parece sencilla, pero muchos cometen un error frecuente

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 19 × 9 - 35 ÷ 7 + (14 + 7) × 2.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: la clave está en los signos

14 + 7 = 21

La expresión queda así: 19 × 9 - 35 ÷ 7 + 21 × 2

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

19 × 9 = 171 | 35 ÷ 7 = 5 | 21 × 2 = 42

La expresión queda así: 171 - 5 + 42

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

171 - 5 = 166 |

166 + 42 = (?)

Resultado final: 208

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este problema funciona como un entrenamiento breve y entretenido: ayuda a practicar cálculo mental, mejorar la concentración y revisar hábitos que muchas veces llevan a una respuesta equivocada.

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