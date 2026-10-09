Desafío matemático: la cuenta parece sencilla, pero muchos cometen un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 19 × 9 - 35 ÷ 7 + (14 + 7) × 2.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 19 × 9 - 35 ÷ 7 + (14 + 7) × 2.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
14 + 7 = 21
La expresión queda así: 19 × 9 - 35 ÷ 7 + 21 × 2
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
19 × 9 = 171 | 35 ÷ 7 = 5 | 21 × 2 = 42
La expresión queda así: 171 - 5 + 42
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
171 - 5 = 166 |
166 + 42 = (?)
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este problema funciona como un entrenamiento breve y entretenido: ayuda a practicar cálculo mental, mejorar la concentración y revisar hábitos que muchas veces llevan a una respuesta equivocada.