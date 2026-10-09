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Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error común

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 3 × (14 + 13) - 5 × (28 - 15) + 20.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo podés resolver la cuenta?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación con restas tiene su clave en la clave inicial

14 + 13 = 27 | 28 - 15 = 13

La expresión queda así: 3 × 27 - 5 × 13 + 20

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

3 × 27 = 81 | 5 × 13 = 65

La expresión queda así: 81 - 65 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

81 - 65 = 16 |

16 + 20 = (?)

Resultado final: 36

El error común aparece cuando se intenta resolver todo de corrido, sin respetar la jerarquía matemática. En este reto, la trampa está justamente en dejarse llevar por la primera impresión. Practicar cuentas de este estilo ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles, pero también suma un momento lúdico ideal para desafiarse o compartir el juego con otras personas.

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