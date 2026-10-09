Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error común

14 + 13 = 27 | 28 - 15 = 13

La expresión queda así: 3 × 27 - 5 × 13 + 20

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

3 × 27 = 81 | 5 × 13 = 65

La expresión queda así: 81 - 65 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

81 - 65 = 16 |

16 + 20 = (?)

Resultado final: 36

El error común aparece cuando se intenta resolver todo de corrido, sin respetar la jerarquía matemática. En este reto, la trampa está justamente en dejarse llevar por la primera impresión. Practicar cuentas de este estilo ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles, pero también suma un momento lúdico ideal para desafiarse o compartir el juego con otras personas.