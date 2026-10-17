Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

10 + 7 = 17 | 22 - 9 = 13

La expresión queda así: 7 × 17 - 6 × 13 + 24

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

7 × 17 = 119 | 6 × 13 = 78

La expresión queda así: 119 - 78 + 24

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

119 - 78 = 41 |

41 + 24 = ?

Resultado final: 65

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática: si se avanza de manera desordenada, la cuenta puede llevar a otro valor. Este tipo de juego sirve para entrenar concentración, memoria de trabajo y lectura atenta de signos, además de sumar un momento breve y entretenido para ejercitar la mente.