Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7 × (10 + 7) - 6 × (22 - 9) + 24.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7 × (10 + 7) - 6 × (22 - 9) + 24.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
10 + 7 = 17 | 22 - 9 = 13
La expresión queda así: 7 × 17 - 6 × 13 + 24
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
7 × 17 = 119 | 6 × 13 = 78
La expresión queda así: 119 - 78 + 24
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
119 - 78 = 41 |
41 + 24 = ?
El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática: si se avanza de manera desordenada, la cuenta puede llevar a otro valor. Este tipo de juego sirve para entrenar concentración, memoria de trabajo y lectura atenta de signos, además de sumar un momento breve y entretenido para ejercitar la mente.