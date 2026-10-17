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Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7 × (10 + 7) - 6 × (22 - 9) + 24.

Leé también Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

10 + 7 = 17 | 22 - 9 = 13

La expresión queda así: 7 × 17 - 6 × 13 + 24

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

7 × 17 = 119 | 6 × 13 = 78

La expresión queda así: 119 - 78 + 24

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

119 - 78 = 41 |

41 + 24 = ?

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta con signos no se resuelve de un vistazo

Resultado final: 65

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática: si se avanza de manera desordenada, la cuenta puede llevar a otro valor. Este tipo de juego sirve para entrenar concentración, memoria de trabajo y lectura atenta de signos, además de sumar un momento breve y entretenido para ejercitar la mente.

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