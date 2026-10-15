Desafío matemático: la cuenta que pone a prueba tu conocimiento

11 × 6 = 66 | 40 - 17 = 23

La expresión queda así: 66 + 8 × 8 - 23 + 18

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

8 × 8 = 64

La expresión queda así: 66 + 64 - 23 + 18

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

66 + 64 = 130 |

130 - 23 = 107 |

107 + 18 = ?

Resultado final: 125

El error común en este reto es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y resolverla sin respetar el orden adecuado. Por eso, estos juegos sirven para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y comprobar que, muchas veces, una pausa breve evita una respuesta equivocada.