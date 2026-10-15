Desafío matemático: la cuenta que pone a prueba tu conocimiento

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (11 × 6) + 8 × 8 - (40 - 17) + 18.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (11 × 6) + 8 × 8 - (40 - 17) + 18.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
11 × 6 = 66 | 40 - 17 = 23
La expresión queda así: 66 + 8 × 8 - 23 + 18
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
8 × 8 = 64
La expresión queda así: 66 + 64 - 23 + 18
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
66 + 64 = 130 |
130 - 23 = 107 |
107 + 18 = ?
El error común en este reto es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y resolverla sin respetar el orden adecuado. Por eso, estos juegos sirven para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y comprobar que, muchas veces, una pausa breve evita una respuesta equivocada.