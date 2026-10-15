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Desafío matemático: la cuenta que parece fácil, pero muchos no logran resolver

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 7 - 21 ÷ 3 + (12 + 7) × 4.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación con paréntesis puede sorprenderte al resolver

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

12 + 7 = 19

La expresión queda así: 15 × 7 - 21 ÷ 3 + 19 × 4

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

15 × 7 = 105 |

21 ÷ 3 = 7 |

19 × 4 = 76

La expresión queda así: 105 - 7 + 76

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

105 - 7 = 98 |

98 + 76 = ?

Resultado final: 174

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas de cálculo y detectar esos errores comunes que aparecen cuando una cuenta parece más simple de lo que realmente es.

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