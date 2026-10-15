Desafío matemático: la cuenta que parece fácil, pero muchos no logran resolver

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 7 - 21 ÷ 3 + (12 + 7) × 4.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 7 - 21 ÷ 3 + (12 + 7) × 4.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
12 + 7 = 19
La expresión queda así: 15 × 7 - 21 ÷ 3 + 19 × 4
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
15 × 7 = 105 |
21 ÷ 3 = 7 |
19 × 4 = 76
La expresión queda así: 105 - 7 + 76
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
105 - 7 = 98 |
98 + 76 = ?
La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas de cálculo y detectar esos errores comunes que aparecen cuando una cuenta parece más simple de lo que realmente es.