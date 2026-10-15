Desafío matemático: la cuenta que parece fácil, pero muchos no logran resolver

12 + 7 = 19

La expresión queda así: 15 × 7 - 21 ÷ 3 + 19 × 4

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

15 × 7 = 105 |

21 ÷ 3 = 7 |

19 × 4 = 76

La expresión queda así: 105 - 7 + 76

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

105 - 7 = 98 |

98 + 76 = ?

Resultado final: 174

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas de cálculo y detectar esos errores comunes que aparecen cuando una cuenta parece más simple de lo que realmente es.