Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (14 × 9) + 5 × 8 - (40 - 13) + 48.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (14 × 9) + 5 × 8 - (40 - 13) + 48.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
14 × 9 = 126 | 40 - 13 = 27
La expresión queda así: 126 + 5 × 8 - 27 + 48
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
5 × 8 = 40
La expresión queda así: 126 + 40 - 27 + 48
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
126 + 40 = 166 |
166 - 27 = 139 |
139 + 48 = ?
El error más común en este tipo de juego aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Por eso, respetar PEMDAS ayuda a evitar apuros, ordenar el razonamiento y disfrutar el desafío como un entrenamiento rápido para la mente.