Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

14 × 9 = 126 | 40 - 13 = 27

La expresión queda así: 126 + 5 × 8 - 27 + 48

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

5 × 8 = 40

La expresión queda así: 126 + 40 - 27 + 48

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

126 + 40 = 166 |

166 - 27 = 139 |

139 + 48 = ?

Resultado final: 187

El error más común en este tipo de juego aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Por eso, respetar PEMDAS ayuda a evitar apuros, ordenar el razonamiento y disfrutar el desafío como un entrenamiento rápido para la mente.