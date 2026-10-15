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Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (14 × 9) + 5 × 8 - (40 - 13) + 48.

Leé también Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos caen en un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

14 × 9 = 126 | 40 - 13 = 27

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo con paréntesis depende de el apuro

La expresión queda así: 126 + 5 × 8 - 27 + 48

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

5 × 8 = 40

La expresión queda así: 126 + 40 - 27 + 48

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

126 + 40 = 166 |

166 - 27 = 139 |

139 + 48 = ?

Resultado final: 187

El error más común en este tipo de juego aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Por eso, respetar PEMDAS ayuda a evitar apuros, ordenar el razonamiento y disfrutar el desafío como un entrenamiento rápido para la mente.

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